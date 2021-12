Bahia lidera geração de empregos do Nordeste em abril

Com 10.093 novos postos de trabalho, a Bahia liderou em geração de empregos no Nordeste em abril desta ano, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 24, pela Secretaria de Planejamento (Seplan), do governo do estado. No mesmo período de 2018, foram criados 1.976 postos.

Os setores de agropecuária, indústria de transformação e serviços foram os que mais empregaram, conforme levantamento do órgão. Já em relação à criação dos postos de trabalho, na sequência do estado baiano, vêm Maranhão (+6.681 postos), Ceará (+2.153 postos), Paraíba (+778 postos), Sergipe (+649 postos), Pernambuco (+425 postos) e Piauí (+7 postos).

adblock ativo