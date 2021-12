Bahia gerou 2.904 vagas com carteira em novembro

A economia baiana gerou, no mês passado, 2.904 vagas com certeira assinada, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na quinta-feira, 18, pelo Ministério do Trabalho. O saldo de novembro ficou em um patamar inferior ao contabilizado em igual período de 2013 (7.962 postos), mas foi superior ao resultado de outubro último (-5.240 postos), incluindo as declarações fora do prazo.



De acordo com o levantamento, o grande destaque do mês foi o setor de comércio, com a geração 4.467 postos formais. Em seguida aparecem a construção civil (2.526 postos) e serviços (2.426 postos). A agropecuária, por sua vez, eliminou 4.060 vagas celetistas. Já a indústria cortou 2.126 vagas.



Dentre os municípios com mais de 30 mil habitantes, em novembro deste ano, Salvador, Camaçari e Brumado se destacaram na criação de novas oportunidades de trabalho formal na Bahia. Em Salvador foram gerados 4.702 novos postos de trabalho; Camaçari registrou saldo positivo de 329 postos de trabalho; e Brumado, 269 postos. Entre os municípios que tiveram os menores saldos de empregos em novembro último, encontram-se: Juazeiro (-2.435 postos), Casa Nova (-1.348 postos); e Dias D'Ávila (-484 postos).



A Bahia ocupou a 3ª posição no saldo de postos de trabalho dentre os estados do Nordeste. O destaque na região foi o Ceará com um saldo de 8.032 novos postos.

País



O saldo de empregos formais em novembro em todo o país foi de apenas 8.381 vagas. O resultado só não foi pior que o de novembro de 2008, que marcou a aterrissagem forte da crise financeira internacional com um saldo negativo de 40.821 postos de trabalho. A redução foi de 87,92% na comparação com novembro de 2013, no qual houve a geração de 69.361 vagas, na série ajustada. No mês passado, o total de admissões atingiu 1.613.006 e o de desligamentos alcançou 1.604.625.



O mercado de trabalho acumula a geração de 938.043 empregos formais nos 11 meses de 2014. É o menor resultado para o acumulado anual até novembro desde 2003. Naquele ano, na série ajustada, o Brasil chegou ao fim de novembro com a geração de 860.887 postos.



Em geral, segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, o mês de novembro apresenta um saldo menor que o verificado em outubro.



Embora "modesto", na avaliação do próprio ministro, o saldo de vagas criadas superou a expectativa do governo de outro mês de queda, depois de um outubro fraco, quando 30 mil vagas foram fechadas.

