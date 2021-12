Bahia ganha dois prêmios em inovação

Indígenas Pataxós do município de Porto Seguro, no sul da Bahia, deixaram suas ocas para construir suas próprias casas. A iniciativa foi da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público ou Oscip, a Grin 9, que capacitou 142 índios para contruírem moradias de 50 m2. O projeto de autoconstrução teve investimento de R$ 2. 840 milhões, feitos pelo governo da Bahia e foi uma das instituições baianas a ser premiadas pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). Foram doze empresas e Institutos de Ciência e Tecnologia (CTs) nordestinos que ficaram nas três primeiras colocações, em diferentes categorias. A Bahia se destacou, com dois dos quatro primeiros colocados.



A primeira etapa da premiação, que é a regional, ocorreu no domingo, 13, no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de convidados e representantes das empresas ganhadoras. No total foram 28 ganhadores, entre 73 finalistas, nas diversas categorias, que agora concorrem a final nacional, que será realizada em Brasília, com a presença da presidente Dilma Rousseff.



Com o prêmio de R$ 200 mil, a Grin 9 ganhou na categoria tecnologia Social. Para a coordenadora geral do projeto Celene Brito, o troféu foi em reconhecimento ao trabalho de capacitação dos índios que contribuirão com a economia local na construção de habitações. "Estamos satisfeitos com essa importante premiação e temos a expecatativa de poder capacitar ainda mais comunidades, inclusive a quilombola, que ainda está em fase de desenvolvimento do projeto", conta Brito.



Outra empresa baiana ganhadora foi a Cetrel na categoria Inovação Sustentável - Região Nordeste. Com o projeto "Gestão Integrada de Águas no Polo Industrial de Camaçari", a empresa foi destaque ao apresentar as ações desenvolvidas através do Programa de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Polo e do projeto Água Viva, voltados para a gestão, monitoramento, além do uso racional e sustentável da água no complexo industrial.



De acordo com o presidente da Finep, Glauco Arbix, a premiação é uma forma de estimular o desenvolvimento de inovações em diversos setores da sociedade. "As empresas brasileiras devem demonstrar a qualidade das suas tecnologias para produzirmos mais e melhor para desenvolver o Brasil. Estamos produzindo a nossa própira inovação e isso é muito importante, principalmente com a parceria das universidades e centros de pesquisa do País", disse ele no encerramento do evento.



Este ano foram 570 candidatos de diversas regiões do País, que concorreram nas nove categorias - Micro e Pequena Empresa, Média Empresa, Grande Empresa (apenas na etapa nacional), Instituição de Ciência e Tecnologia, Tecnologia Social, Inventor Inovador, Tecnologia Assistiva, Inovação Sustentável e Inovar Fundos. O maior número de inscritos foi na categoria Pequena Empresa, com 166 formulários preenchidos.



*A jornalista viajou a convite do evento

