Bahia faz mais de 20 mil trocas numéricas em três meses

No primeiro trimestre de 2016, usuários de telefones fixos e móveis realizaram mais de um milhão de transferências de operadoras de telefonia no Brasil de acordo com o relatório trimestral da Entid ade Administradora da Portabilidade Numérica no País, a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABRTelecom). Só na Bahia, no primeiro trimestre de 2016, foram efetivadas 20,72 mil migrações, sendo 8,27 mil (40%) na telefonia fixa e 12,45 mil (60%) na móvel.

Entre 1º de janeiro e 31 de março, em todo o País, 333,09 mil (31%) assinantes de telefonia fixa trocaram de operadora, enquanto 740,82 mil (69%) números de telefones móveis permaneceram inalterados mesmo com a mudança de prestadora de serviços.

A portabilidade numérica é o serviço que permite trocas de operadoras de telefonia desde que dentro do mesmo serviço, isto é, de móvel para móvel ou fixo para fixo, e na área de abrangência do mesmo DDD.

Desde setembro de 2008, quando a portabilidade numérica foi implantada no Brasil, nos 67 DDDs existentes, até o dia 31 de março de 2016, foram realizadas 31,47 milhões de migrações entre operadoras em todo o País. Dessas, 38% entre companhias de telefonia fixa e 62% de móvel.

