Bahia Farm Show movimenta R$ 1,014 bilhão em negócios

A 12ª edição da Bahia Farm Show movimentou R$ 1,014 bilhão em negócios e registrou público de 60 mil pessoas. A feira de tecnologia agrícola e negócios começou na terça-feira, 24, e terminou no sábado, 28, no município de Luís Eduardo Magalhães, na região do Oeste baiano.

Em relação ao ano passado, houve redução de 1,8% no volume de negócios. Ainda assim, o presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Júlio Cézar Busato, considerou que o resultado foi positivo diante da crise econômica e do período de estiagem no Oeste baiano.

"Acreditávamos que o aumento do volume de negócios ia acontecer somente na irrigação, mas aconteceu também no setor de automóveis, de fertilizantes e de sementes e na pecuária", disse Busato. Apenas o leilão de gado da Acrioeste movimentou R$ 517 mil.

Na feira, foram gerados 900 empregos diretos e 1900 indiretos e realizados 25 palestras, debates e workshops. Em 2017, a Bahia Farm Show será realizada de 23 a 27 de maio.

adblock ativo