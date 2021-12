Bahia Farm Show espera movimentar mais de R$ 1 bilhão

Com o otimismo na retomada da economia e os resultados da última safra na região, começa nesta terça-feira, 30, a 13 ª edição da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, um dos principais eventos de agronegócios do Brasil. A perspectiva este ano é ultrapassar a marca de R$ 1,014 bilhão de negócios alcançada nos cinco dias de feira do ano passado, mostrando a força de produção do oeste da Bahia e da região de Matopiba (fronteira agrícola que reúne Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

A feira vai reunir os elos da cadeia que mais gera emprego e renda no país, com empresas dos setores de máquinas e implementos agrícolas, consultores e técnicos, e agricultores que buscam melhorar a produtividade no campo. As maiores instituições financeiras públicas e privadas estarão presentes no evento, que vai até o próximo dia 3 de junho.

A feira é organizada pela Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) em parceria com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa).

Otimismo

Para Celestino Zanella, presidente da Aiba e da feira, ao contrário do ano passado, quando os produtores ainda amargavam uma grave crise hídrica, em 2017, a soja já apresentou excelentes resultados e o algodão também tem boas perspectivas. “Esses resultados, aliados às condições facilitadas de crédito, nos deixam confiantes de que os agricultores irão investir em tecnologia e se preparar para as próximas safras”, declarou.

Júlio Cesar Busato, presidente da Abapa, destacou o nível de organização da feira este ano mantendo a alta qualidade que fez com que o vento se consolidasse no calendário do agronegócio brasileiro. Ele acrescentou que projeções positivas para a safra do algodão que começa na próxima semana, reforçam o otimismo e a participação dos produtores na edição deste ano.

Atrações

A previsão é que cerca de 60 mil pessoas circulem pelo complexo da Bahia Farm Show, onde estarão instalados 210 expositores nas áreas de maquinários, sementes, implementos agrícolas e softwares. Outro grande atrativo é 4º Leilão de Gado de Corte da Acrioeste.

Hoje, a partir das 14 horas, acontece o Fórum do Canal Rural, que vai tratar sobre o “Potencial hídrico do oeste da Bahia”. Em seguida, será realizada a sessão itinerante da Câmara de Agricultura da Assembleia Legislativa da Bahia, quando os agricultores da região poderão levar suas demandas para os deputados baianos.

Amanhã, o destaque será o lançamento das novas cultivares de algodão Bollgard II RR Flex, da parceria entre a Fundação Bahia e Embrapa. Dentre elas está a cultivar BRS 433 FL B2RF, considerada o primeiro algodão transgênico de fibra longa, enquadrando-se nas preferências na indústria têxtil para fabricação de tecidos finos.

Serão 25 palestras que vão abordar a regularização fundiária, agricultura sustentável, irrigação inteligente, entre outros.

