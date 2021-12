Bahia Farm Show espera atrair 75 mil visitantes até sábado

A abertura da 11ª edição da feira de tecnologia agrícola e de negócios Bahia Farm Show (BFS) na terça-feira, 2, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, a 940 km de Salvador, contou com a presença do governador Rui Costa, expositores e agropecuaristas em busca de novidades para o setor.

Embora este ano os preços das principais culturas plantadas na região oeste estejam abaixo do esperado pelos agricultores, a expectativa dos organizadores é manter o resultado de negócios próximo do obtido na feira de 2014, quando alcançou a marca histórica de R$ 1,019 bilhão.

Com a previsão de reunir um público estimado em 75 mil pessoas, o evento, que termina sábado, reúne o que há de mais moderno no setor agropecuário e é voltado para empreendimentos rurais de grande, médio e pequeno porte.

"Apesar de 2015 ser um ano em que o produtor deve ter cautela, para manter o crescimento no campo ele precisa renovar a frota e atualizar seus conhecimentos", disse o presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) Julio Cesar Busato, otimista com o crescimento do número de expositores e de produtos na feira em relação à edição do ano passado.

Além de conhecer o maquinário, que oscila em valores entre R$ 78 mil, como os tratores pequenos voltados para a agricultura familiar e máquinas colheitadeiras de grãos de última geração, com valores de até R$ 1,280 milhão, os visitantes também têm a oportunidade de participar de debates e palestras com assuntos voltados para o meio agropecuário.

"São mais de 30 eventos onde os produtores podem discutir sobre as suas dificuldades no campo e socializar experiências", afirmou Busato, enfatizando que essa troca de informações fortalece a atividade que ocupa 2,2 milhões de hectares no cerrado baiano.

Matopiba

A reunião de secretários de desenvolvimento dos municípios da região oeste da Bahia que fazem parte da fronteira agrícola em expansão no cerrado brasileiro abriu a programação de eventos.

O assunto foi o crescimento econômico e social da região denominada Matopiba, que é a junção dos nomes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Com abrangência em 337 municípios dos quatro estados, formando 31 microrregiões, o Matopiba soma 73 milhões de hectares, onde se cultivam principalmente soja, algodão e milho. A Bahia ocupa 18,06% deste total, com 13,2 milhões de hectares.

A perspectiva para a safra 2014-2015 que está em andamento é colher 7.258.297 toneladas.

