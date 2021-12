Bahia Farm Show começa nesta terça em Luís Eduardo Magalhães

A 12ª edição da Bahia Farm Show, considerada a maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do Norte/Nordeste do Brasil, começa nesta terça-feira, 24, e vai até sábado no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano.

Nos 102 mil m² do local, cerca de 200 expositores de todo o país, representantes de mais de 600 marcas de diversos segmentos, como aviação, maquinário, irrigação e armazenagem, esperam manter os resultados de 2015.

A expectativa é grande para o primeiro dia da feira que está entre as três maiores do país em volume de negócios. A partir das 10h, está confirmada a presença do governador Rui Costa, do vice-governador e secretário de Planejamento, João Leão, do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Marcelo Nilo, dentre outras autoridades.

Outro grande evento aguardado é o Fórum Matopiba: Potencialidades e desafios, que será transmitido ao vivo pelo Canal Rural, a partir das 14h, nos canais NET 185, SKY 159, Claro 185, Oi TV 179.

Doação

Os organizadores esperam atingir o mesmo volume de negócios do ano passando, quando a feira movimentou R$ 1,033 bilhão e estimam um público de mais de 70 mil pessoas para conferir as novidades tecnológicas do setor agrícola, palestras e mesas-redondas oferecidas nos cinco dias de feira.

Além disso, a Bahia Farm Show deve gerar antes e durante o evento cerca de 900 empregos diretos e mais 1.900 indiretos. O horário de funcionamento é das 9h às 19h. O ingresso para a feira custa R$ 10 e parte do valor arrecadado será doada para o setor de pediatria do Hospital do Oeste (HO).

