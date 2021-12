Bahia Farm Show 2017 é lançada na Fenagro

As novidades da 13ª edição da Bahia Farm Show, que acontecerá entre os dias 30 de maio a 3 de junho de 2017, em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, foram apresentadas na noite de quarta-feira, 30, durante o lançamento oficial da feira, no estande da Aiba na Fenagro, em Salvador.

Em uma cerimônia que reuniu autoridades, expositores, produtores rurais, representantes do governo e de instituições financeiras, o público da capital conheceu mais sobre o segundo maior evento de tecnologia agrícola e negócios do país.

“Fizemos questão de lançar a Bahia Farm Show aqui na Fenagro, para mostrar ao público de Salvador a força do agronegócio para a economia da Bahia e do Brasil, além de convidá-los a conhecer a nossa região e a fazer bons negócios”, disse o presidente da Feira, Júlio Cézar Busato.

As expectativas para a próxima edição são as melhores possíveis, visto que a feira tem um histórico de crescimento ano após ano. “Há dois anos nos tornamos a feira do bilhão, e mesmo em um ano de crise financeira conseguimos manter essa marca“, diz Busato.

