Bahia Farm Show 2015 espera movimentar mais de R$ 1 bi

A 11ª Bahia Farm Show 2015 abre a portas a partir desta terça-feira, 2, às 10 horas, na cidade de Luís Eduardo Magalhães (a 947 km de Salvador), com 100% dos espaços garantidos pelos 210 expositores, previsão de volume de negócio acima do R$ 1,019 bilhão registrado em 2014 e público estimado e 75 mil pessoas.

Considerada a maior feira de tecnologia agrícola e negócios do Norte-Nordeste do Brasil, está prevista na abertura a presença do governador da Bahia, Rui Costa, que será recebido pelo produtor Júlio Cézar Busato, presidente da feira e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba).

Autoridades e agricultores da região de Matopiba (municípios da fronteira entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), última fronteira agrícola do país, também estarão presentes, assim como, representantes de instituições financeiras públicas e privadas, de fábricas de equipamentos agrícola e veículos.

Segundo o vice-presidente da Aiba, Odacil Banzi, também são aguardados visitantes de outros país, diante da posição estratégica que vem sendo ocupada pela Bahia Farm Show no cenário nacional para a consolidação de bons negócios. Segmentos de maquinário, irrigação, aviação e armazenagem são as grandes apostas para impulsionar as vendas durante o evento.

No Fórum do Canal Rural, marcado para as 14 horas do dia de abertura, será abordado o tema "Crédito e Financiamento para o Agronegócio".

A feira está entre as três maiores do segmento no Brasil, em volume de negócios e tem como ponto forte a troca de informação sobre temas relacionados ao agronegócio. Em mais de 30 palestras, seminários e mesas redondas serão discutidos temas como sustentabilidade, novas tecnologias e produção agrícola do Oeste da Bahia.

Este ano, o já consolidado leilão de gado de corte, outro evento já consolidado na Bahia Farm Show traz na edição 2015 o diferencial de ser planejado e realizado pela própria equipe da feira.

Ganhou também uma nova marca, Bahia Farm Show Pecuária, que incluirá o leilão de 400 bezerros. A marca, avaliam os organizadores, agrega força e solidez ao evento, que será realizado no dia 5 de junho, às 14 horas, na véspera do encerramento da feira..

O presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon), Paulo Dantas da Costa, comentou a pujança do setor de agronegócios e as boas perspectivas da Bahia Farm Show. Ele acredita que embora o ambiente econômico no país esteja desfavorável, este clima não deve contaminar o setor de agronegócios, único a apresentar crescimento positivo no primeiro trimestre de 2015.

"Acredito que o agronegócio brasileiro esteja 'vacinado' contra as intempéries da economia do país. Além disso, quando se trata da produção do extremo oeste baiano, o fato da região conseguir manter excedentes de produção significativas tanto de soja, como de algodão e de milho, garante aos produtores uma confortável margem para negociação, mesmo quando os preços internacionais não estão vantajosos", declarou.

De acordo com estudos realizados pela Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Age/Mapa), até a safra de 2022/2023 a produção de soja na Bahia deverá crescer 45,7%.

Este ano, a região Nordeste deverá produzir este ano 18,9 milhões de toneladas de grãos, aumento de 20% em relação a 2014, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso há possibilidade de o Nordeste, pela primeira vez desde 1971, ultrapassar o Sudeste na produção de grãos.

