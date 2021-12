Bahia Energy Meeting projeta evento como um dos maiores do setor no País

Todos os aspectos da cadeia de energias renováveis, sobretudo o que há de vanguarda no setor, serão apresentados e discutidos tecnicamente no Bahia Energy Meeting, cuja terceira edição será realizada em dezembro (dias 3, 4 e 5), ganhando agora status de um dos maiores eventos na área do País. A grande novidade da proposta para 2019 é a ampliação da abrangência temática para além da produção solar, como ocorreu nas edições anteriores - mudança que já fez do lançamento, realizado na quarta-feira, 25, em Salvador, um dos acontecimentos mais concorridos do setor. As inscrições para o evento, que terá acesso gratuito, serão abertas em outubro, com previsão de participação diária de 600 inscritos, entre empresários, pesquisadores, consultores, fornecedores, representantes de entidades, dos governos e agências reguladoras, além de agentes financiadores de projetos.

Não foi à toa que somente o lançamento do Bahia Energy Meeting já despertou tanto interesse, lotando na quarta o salão de eventos do Hotel Quality e contando, inclusive com a presença de autoridades, como o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti. A Bahia, que foi pioneira na produção de óleo e gás, é hoje líder na produção solar e também em número de parques eólicos e capacidade instalada, caminhando, assim, a passos largos para liderar a produção a partir dos ventos, hoje ocupada pelo Rio Grande do Norte. O evento da quarta, por sua vez, também revelou que o estado já desperta para novos negócios na área de biomassa, com apoio do governo local. "Se, por um lado, já certificamos placas solares; por outro, também temos atuado no estímulo ao setor de energia, buscando criar regras claras e intervindo para assegurar condições estáveis para novos investimentos, inclusive em projetos de biogás, por exemplo", disse Cavalcanti.

Investimentos

De acordo com estimativas da BrainMarket, empresa de inteligência de mercado que é uma das realizadoras do evento, em dois anos, só o segmento de energias renováveis deve reunir investimentos no País – públicos e privados – da ordem de R$ 1,3 trilhão. "É um setor que hoje migra do regulado para o livre, além das próprias inovações tecnológicas, trazendo um todo um novo mercado com novos atores", afirmou o CEO da BrainMarket, Eduardo Aragon.

O anúncio oficial do Bahia Energy Meeting, a ser realizado na sede do Senai Cimatec, foi feito durante o evento Café com Energia, que passou a ser promovido mensalmente na capital baiana, pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). "A ideia é divulgar as oportunidades na área para as empresas de menor porte que, agora, também ganham todo o nosso incentivo para também participar do Bahia Energy Meeting, em que serão tratados desde os maiores projetos e investimentos no setor até os cases de negócios que impulsionam toda a cadeia, inclusive com serviços da micro e pequena empresa", destacou a coordenadora do programa Sebrae Energia no estado, Aline Lobo.

"Mesmo diante de todo o potencial da Bahia no setor de energia, pesquisas realizadas pelo Sebrae comprovam que ainda há no estado muita desinformação em relação às novas tecnologias e oportunidades de negócios. Então, o objetivo do evento é, justamente, produzir conhecimento, colocando o estado na vanguarda dos debates sobre o tema", explicou o empresário Rafael Valverde, CEO da Eolus Consultoria, empresa especializada no setor de energia renovável.

Cobertura especial

O Sebrae e a Eolus assinam, junto com a BrainMarket, a organização do evento, que ainda tem o Grupo A TARDE, como correalizador, assegurando também cobertura especial durante o evento, em dezembro. Até lá, o grupo publicará artigos de especialistas que participarão do evento, entre outros conteúdos exclusivos a serem veiculados no jornal, portal e na rádio A TARDE FM (103,9).

"Entendemos que projetos dessa natureza são fundamentais para o desenvolvimento do estado, gerando novas oportunidades de crescimento econômico e social, além dos benefícios da geração de energia por fontes renováveis e não poluentes", declarou o gerente de Marketing do Grupo A TARDE, Eduardo Dute. "Na tradição dos 107 anos que o jornal completa, o Grupo busca se renovar a cada dia, e esse processo passa por apoiar eventos como o Bahia Energy Meeting", concluiu.

