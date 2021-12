Bahia elimina 893 empregos com carteira assinada em abril

O mercado de trabalho na Bahia eliminou 893 vagas com carteira assinada em abril. Foi o pior resultado para este mês desde o início da série histórica em 2003. O resultado ruim do mês passado decorreu principalmente da perda do emprego nos setores da construção civil (-3.068 postos) e do comércio (-1.411 postos) cujos saldos superam a expansão do emprego no setor da agropecuária (2.378 postos).



Os número fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira, 22, em Brasília, pelo Ministério do Trabalho. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, a Bahia perdeu 9.908 postos de trabalho formais, isso levando em conta a série ajustada, que incorpora as informações declaradas fora do prazo. Pernambuco (-56.406 postos) foi o estado da região Nordeste que mais postos eliminou no mercado formal de trabalho, depois Alagoas (-15.434 postos), Ceará (-11.378 postos) e Paraíba (-10.495 postos).



Dos estados do Nordeste, Piauí foi o único que apresentou um total acumulado positivo nos quatro primeiros meses de 2015 com a criação de postos de trabalho com carteira assinada.



Em abril de 2015, entre os municípios com mais de 30 mil habitantes, aqueles que tiveram os menores saldos de empregos formais foram: Salvador (-2.811 postos), Lauro de Freitas (-692 postos), Camaçari (-610 postos) e Feira de Santana (-453 postos). Por outro lado, Juazeiro (1.755 postos), Mata de São João (1.251 postos) e Eunápolis (651 postos) se destacaram na criação de novas oportunidades.



País



Quase 98 mil empregos com carteira assinada foram cortados no país em abril. A última vez em que houve retração no mercado de trabalho formal em abril foi em 1992, de acordo com a série histórica divulgada pelo governo. Mesmo assim, o corte na ocasião foi menor, de 63,2 mil empregos com carteira assinada.



"A redução de vagas veio acima do esperado e resulta numa visão pior para o PIB [Produto Interno Bruto] neste ano. Menos emprego significa menos renda e, consequentemente, menos consumo", afirma André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos.



Segundo ele, o dado sinaliza, contudo, que a inflação no ano que vem pode cair, como deseja o governo. O mercado projeta que a economia brasileira terá retração de 1,2% em 2015. Já a inflação terminará o ano em 8,3%, segundo último relatório Focus.



Em abril, a indústria de transformação foi a que mais contribuiu para a redução do estoque nacional de empregos. Foram quase 54 mil postos extintos no mês passado. Dos 12 segmentos industriais monitorados, 10 reduziram o número de empregos. A maior diminuição ocorreu na indústria de alimentos e bebidas, onde 13,4 mil vagas foram ceifadas.



Nordeste



Mas o setor industrial não foi o único a enxugar sua força de trabalho. Houve queda no estoque de empregos dos setores extrativo mineral (-823 postos), de serviços industriais de utilidade pública -92), construção civil (-23.048), comércio (-20.882) serviços (-7.530) e administração pública (-73). Houve aumento das vagas formais somente no setor agrícola, onde 8.470 empregos foram criados.



A região Nordeste foi a que mais sofreu, com 44 mil empregos cortados.

