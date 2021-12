Bahia deve inaugurar 170 empresas em 2018

Pelo menos 170 novos empreendimentos devem se instalar na Bahia em 2018, segundo estimativas do governo baiano. Juntos, eles devem somar investimentos de R$ 10 bilhões, com geração de 15 mil novos empregos. O número representa um aumento de quase 118% em relação a este ano, quando foram implantados 78 empreendimentos no estado.

Os dados foram divulgadas ontem pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE), que já considerou os 78 empreendimentos deste ano como um avanço, diante da “crise econômica e política que atinge o país”. Foram 14 empreendimentos a mais que em 2016, com um total de R$ 4,2 bilhões em investimentos, crescimento de 27% em relação ao ano anterior. Foram assinados 92 protocolos de intenções, com previsão de investimentos de R$ 3,9 bilhões e criação de 11.670 novos empregos.

O segmento de eletricidade e gás foi o responsável por 88% dos investimentos com a inauguração de 28 parques de energia eólica e solar, num total de R$ 3,7 bilhões investidos. No próximo ano, está prevista a implantação de mais 47 parques, uma soma total de R$ 5,4 bilhões, sendo 39 parques de energia eólica, com previsão de R$ 4,5 bilhões e oito de solar, R$ 870 milhões.

Já o segmento de calçados, couros e componentes é o maior gerador de postos de trabalho e foi responsável pela criação de 1.460 empregos. A consolidação do setor calçadista foi um dos grandes destaques de 2017, fechando o ano com a inauguração da Ferracini, na última segunda-feira, em Amargosa, com geração de 110 empregos e previsão de atingir 300. “O setor promete ainda a criação de 2.240 vagas de empregos para 2018”, assegura o material de balanço divulgado pela SDE.

Avanço das linhas

Titular da SDE, Jaques Wagner destacou o avanço na questão das energias renováveis, a partir do encaminhamento de soluções para o problema das linhas de transmissão e a renovação de incentivos no âmbito federal para equipamentos de energia, consideradas “duas grandes conquistas” pelo secretário. Ele ainda ressaltou a retomada dos leilões de energia. Este ano foram realizados dois certames nos últimos dias 18 (A-4) e 20 (A-6) de dezembro, já para 2018, a data anunciada é 4 de abril. “A construção e inauguração dos parques eólicos são importantes para gerar novos empregos e atividades econômicas, lembrando que houve semanas que a energia eólica foi responsável por mais de 50% do fornecimento de energia para a região Nordeste”, frisou Jaques Wagner.

