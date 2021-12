Bahia confirma acordo de 1 bi de euros com eólicas

Duas empresas do ramo de energia eólica confirmaram acordo para construção de parques na Bahia, com capacidade de geração de 1200 Megawatts. O montante da operação é de 1 bilhão de euros e a parceria será formalizada na próxima segunda-feira, 4, entre o governador Jaques Wagner e representantes das multinacionais.

A sociedade com a Alston e a Renova Energia é considerada pelo governo estadual como uma das principais do setor energético no Brasil e uma das maiores no mercado mundial de aerogeradores terrestres.

O acordo envolve o fornecimento de energia ao longo de três a quatro anos fornecida pela Alston, a partir de 2015, de cerca de 440 geradores para construção de novos parques da Renova Energia, além de serviços de operação e manutenção.

Os aerogeradores, juntos, possuem capacidade mínima instalada de 1,2 Gigawatts, quase o total de energia eólica gerada atualmente no Brasil.

