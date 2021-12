Bahia celebra o centenário do economista Rômulo Almeida

"Os fatores fundamentais de instabilidade (na economia baiana) são a grande dependência da agricultura, agravada pela incidência da seca no território baiano", e a "grande dependência do comércio exterior". Cinco décadas depois, o diagnóstico de Rômulo Almeida é conhecido por muitos, mas pouca gente sabe que ele foi o primeiro baiano a planejar soluções para o problema.



Dos "Cadernos Rosas", escritos por este baiano que completaria 100 anos no próximo 18 de agosto, surgiram as diretrizes para industrializar o estado cuja principal atividade ainda era a produção de commodities agrícolas para a exportação.



Nesta sexta-feira, 25, o Instituto Rômulo Almeida de Altos Estudos (Irae) fará o lançamento da maratona de homenagens do idealizador do Polo Petroquímico de Camaçari, do Porto e do Centro Industrial de Aratu - bases da industrialização baiana. Nacionalmente, Rômulo é citado como um dos criadores da Petrobras, do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), entre outras instituições fundamentais.



Quando tornou conhecido o conjunto de cartas - republicado recentemente em forma de livro pela Secretaria do Planejamento do Estado, com o título Pastas Rosas - Rômulo tinha deixado a assessoria econômica do governo federal. Pediu demissão após a morte do ex-presidente Getúlio Vargas, como lembra o professor de economia da Universidade Salvador Fernando Pedrão, autor do prefácio da obra.



Esforço



Pedrão diz que aquele foi o primeiro esforço de planejamento em um estado brasileiro. "Ali, se apresentaram os elementos da estratégia que combinava a modernização da produção agropecuária com a de um desenvolvimento industrial sustentado por um núcleo de indústria pesada", lembra.



O "rosa" foi incorporado ao nome das cartas porque Rômulo teve entre os poucos apoiadores o reitor da Ufba na época, o professor Edgard Santos, que lhe ofereceu duas salas na Escola de Enfermagem, e os papéis disponíveis eram daquela cor. Neles, o economista projetou a Bahia.



"Rômulo Almeida é o tipo de pessoa que muda a história. Ele compreendia a Bahia como um estado que precisava crescer e conseguiu ordenar essa visão dele e colocar ao alcance de todos", diz o secretário da Indústria, Comércio e Mineração, James Correia. Ele destaca o foco do economista e advogado no desenvolvimento da cadeia de petróleo.



"Ele defendia a estruturação de cadeias produtivas, e sabia que a Bahia, que era a grande produtora do petróleo brasileiro na época, ganharia muito com o aproveitamento interno disso. Daí o polo".



Para o secretário, as críticas que o modelo de Rômulo recebe hoje, por ter centralizado o desenvolvimento da indústria baiana no Recôncavo e na indústria petroquímica, são injustas. "Hoje pode se falar em agroindústrias, mineração, mas antes, até pelas condições de infraestrutura, a cadeia petroquímica era o possível", lembra.



O economista Antônio Alberto Valença, assessor-chefe da Secretaria de Planejamento do Estado, lembra ter convivido com Rômulo, "na condição de admirador", e acredita que o idealizador do polo merecia ser mais homenageado. "Da cabeça dele saiu o futuro da Bahia", diz.



Valença acredita que o grande legado deixado por Rômulo Almeida é a cultura do planejamento.



| Ciclo de Homenagens pelo centenário

25.4.2014 Lançamento do Centenário de Rômulo Almeida, na Associação Comercial

da Bahia (ACB)

15.5.2014 Homenagem da Sudene, no auditório da Fieb

18.8.2014 Entrega do prêmio acadêmico pela monografia RA + 100, no Palácio da Reitoria da Ufba

18.9.2014 Entrega da premiação para micro e pequenas empresas durante o 10º Encontro de Economia da Bahia, promovido pela SEI

adblock ativo