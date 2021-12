Bahia celebra a memória de Rômulo Almeida

Pensar estratégias para o desenvolvimento integrado da Bahia e do Brasil. Cem anos após o nascimento do economista autodidata Rômulo Almeida, este é o principal legado deixado pelo baiano ilustre, considerado um dos maiores visionários do crescimento socioeconômico do país. "São os ideais dele que queremos manter sempre vivos na sociedade brasileira", afirmou o presidente do Instituto Rômulo Almeida de Altos Estudos (Irae), Aristeu Almeida, irmão do homenegeado, que faleceu em 1988.



Na segunda-feira, 18, quando o chamado "construtor de sonhos" completaria 100 anos, a programação especial organizada pelo Irae para a data acabou não contando com auditórios lotados de admiradores. Ganhou, entretanto, importância histórica, ao renovar os ideais pela atuação constante em prol do progresso, junto aos representantes das instituições, empreendimentos e projetos públicos e privados idealizados por ele.



Polo Industrial de Camaçari, Centro Industrial de Aratu (CIA), Petrobras, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste (BNB) e a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), entre outros, além da comunidade acadêmica, estavam representados. A solenidade, realizada na Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba), contou ainda com a presença de autoridades políticas, a exemplo do governador Jaques Wagner e dos ex-governadores Roberto Santos e Waldir Pires.



Em todos os discursos, a enaltação não apenas ao idealista, responsável pela introdução do planejamento econômico no governo, mas ao executor de projetos considerados utopia para a época. "Um idealista, pensador e homem de ação", disse Wagner. "Uma referência não apenas para a Escola de Economia, mas também pelas ações em prol da educação", frisou a reitora Dora Leal Rosa.



Cooperação



No evento, foi assinado entre o Irae e a Ufba um termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de projetos setoriais. Foram firmados também convênios com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, para a instalação de uma unidade de inclusão digital na sede do Irae, no bairro do 2 de Julho; e, com a Federação das Indústrias da Bahia (Fieb), para a realização, em dezembro, do Fórum Econômico Nacional.



Como parte das comemorações pelo centenário de Rômulo Almeida, pesquisadores de outros estados também destacaram, em suas palestras, a importância da atuação do baiano para o país. "Ele disassociou o conceito de empreendedorismo da iniciativa privada, ao promover estrategicamente a industrialização do Brasil", afirmou o professor Pedro Fonseca, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS).



Integrante do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (USP), a professora Ana Paulo Koury enfatizou a atuação de Almeida em prol do desenvolvimento de forma integrada, "a exemplo da proposta de colocar a habitação no centro de uma política tecnológica para a cadeia da construção civil", como frisou. "Ele concretizou o sonho da industrialização do país quando o Brasil era visto apenas como o celeiro do mundo", completou Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES.



Para a família de Rômulo Almeida, a imagem que fica mesmo é a de "um homem movido pelas preocupações com o futuro do Brasil", como o próprio se definia. "Se tivesse vivo, estaria, com certeza, inquieto diante do crescimento econômico global de hoje, centrado em inovações tecnológicas, e que não se atenta para a questão dos empregos no futuro", disse Aristeu.

adblock ativo