Bahia apresenta alternativas para ser incluída em leilão de energia

O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Eduardo Barata, disse nesta quinta-feira, 14, em Salvador, que a Bahia ainda tem chances de participar do próximo Leilão de Energia de Reserva (LER), previsto para dezembro. “Tudo vai depender agora das articulações entre o governo estadual e o Ministério de Minas e Energia”, afirmou o gestor, ao presidir, na capital baiana, a sexta reunião técnica do ONS, em série que vem sendo realizada nos estados.

Tanto a Bahia, que já contava com 341 projetos inscritos, quanto os estados do Rio Grande do Norte e do Sul ficaram impedidos de participar do certame, por conta do estrangulamento da oferta de linhas de transmissão. O problema agravou-se após o pedido de recuperação judicial da Abengoa, empresa espanhola que venceu a licitação federal para a implantação das linhas.

No governo baiano, há esperança de que o Ministério de Minas e Energia avalie nos próximos 15 dias as alternativas apresentadas para que a Bahia possa participar do LER, mesmo que o leilão seja mantido para dezembro.

Uma das medidas seria considerar a entrada em operação, em 2018, da subestação de Gilbués II, no Piauí. Trata-se de uma rede de transmissão com 1.816 km e potência de 500 kV, que corta os estados do Tocantins, Piauí e Bahia. A aprovação das obras da subestação foi definida após a divulgação da nota técnica do ONS sobre o estrangulamento das linhas na Bahia e consequente exclusão do estado do leilão.Na nota, “o operador não considerou trechos importantes de linhas de transmissão já leiloadas e com previsão de conclusão e operação comercial para os anos de 2018 e 2019”, como destaca o ofício enviado pelo governo baiano ao MME, citando, além de Gilbués II, linhas na Bahia previstas para 2019 (Ourolândia/Juazeiro, Gentio do Ouro/Bom Jesus da Lapa e Ibicoara/Poções). “Considerando tais alternativas, a Bahia teria condições de participar da concorrência com geração de mais de 5.300 MW”, frisou o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti.

Adiamento

“Outra alternativa seria adiar o prazo de realização do leilão em dois ou três meses, até que seja avaliada a entrada em operação das subestações, bem como para que sejam tomadas as primeiras medidas para caducidade da licitação da Abengoa, evitando o comprometimento de projetos não só da Bahia, como em outros estados”, afirmou Cavalcanti. “O que não pode é o estado com maior potencial para novos projetos de geração de energia ficar de fora de um leilão de reserva”, completou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Hereda. “Sem os projetos baianos, até pela quantidade, haveria um impacto direto na concorrência, podendo acarretar até em alta do preço da energia”, emendou Cavalcanti.

