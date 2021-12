BA: Procon multa empresas de telefonia em mais de R$ 2,6 mi

Quatro empresas de telefonia móvel com atuação no mercado baiano foram multadas em R$ 2.634.666,67 pelo Procon. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 4, e teve como alvo a Oi, Tim, Vivo e Claro. De acordo com o órgão, foram registradas 4.253 reclamações em 2013 de problemas com telefonia móvel.

As operadoras foram notificadas por conduta abusiva ao descumprir contratos, recusa injustificada de prestação de serviço, vício na qualidade de serviço, descumprir normas no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), publicidade enganosa e abusiva, dificuldade de acesso dos serviços oferecidos e descumprimento de regras de portabilidade.

As empresas têm o prazo de 10 dias para entrarem com recurso administrativo.

adblock ativo