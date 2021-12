BA: agências do Santander permanecem de portas fechadas

Após a demissão de 23 funcionários na Bahia (21 em Salvador e dois na cidade de Feira de Santana, a 108 km da capital), os servidores do Banco Santander decidiram manter o protesto nesta quarta-feira, 5. No Estado, sete agências permanecem com as portas fechadas desde a manha de terça, 4..

No segundo dia de paralisação, as unidades continuam sem atendimento ao público contra a atitude da diretoria do grupo espanhol, que dispensou cerca de 5 mil trabalhadores no País, entre a noite de segunda, 3, e manhã de terça.

Por meio de nota oficial, a assessoria do Banco Santander informou que as informações referentes a redução do número de funcionários não correspondem à realidade. "O Santander está procedendo um ajuste em sua estrutura de forma a adequá-la ao contexto competitivo da indústria", respondeu.

