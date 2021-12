Azul usará avião da Airbus em voos para 14 cidades no país

A Azul voará com seis aeronaves Airbus A320neo para 14 cidades no Brasil a partir de novembro. Os aviões são os primeiros de um total de 63 encomendados à fabricante europeia em novembro de 2014. Os novos aviões vêm configurados para ofertar 174 assentos e farão rotas já existentes da Azul.

Em sua fundação, em dezembro de 2008, a companhia operava as rotas domésticas exclusivamente com jatos da Embraer. Posteriormente, adicionou turboélices da ATR para voos regionais à frota.

Neste ano, parte dos aviões Embraer e ATR da Azul foram repassados à companhia aérea portuguesa TAP, que tem tanto a Azul quanto seu controlador, David Neeleman, como acionistas.

Regiões atendidas

As operações da Azul Linhas Aéreas Brasileiras atenderão as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, em rotas de longa distância e/ou alta densidade de clientes. Os A320neo da Azul terão 174 assentos do modelo slimline e contam com telas individuais de TV e saídas de energia.

As operações envolverão as bases de São Paulo (Campinas), Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Belém, Manaus, Porto Seguro, Fortaleza, Natal, Aracaju, Maceió, João Pessoa e Boa Vista. As operações que envolvem os 14 destinos são diárias e já existem na malha aérea da Azul.

