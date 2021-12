Azul expande operações na Bahia com novos quatro voos

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras oferecerá o quarto voo semanal que liga Belo Horizonte (Confins) e Teixeira de Freitas. A nova frequência terá início nesta quinta-feira, 11, como voo extra de alta temporada até 29 de janeiro, e será realizada com os turboélices ATR 72-600, de 70 assentos. Em 5 de fevereiro, passará a ser regular. Já a partir de 8 de fevereiro, a companhia contará com o quinto voo semanal entre as cidades, operado aos domingos.

"Estamos ampliando nossas operações no destino baiano, consequência dos bons resultados em Teixeira de Freitas. Em apenas três meses de operação, colocaremos à disposição mais assentos para atender à alta demanda de clientes, com dois novos voos. Apostamos no sucesso destas frequências, sempre com a qualidade já reconhecida dos serviços prestados pela companhia", afirma. Marcelo Bento, diretor de planejamento e alianças da Azul.



Em Confins, o segundo maior hub da companhia, os clientes de Teixeira de Freitas contam com conexões diretas para aproximadamente 30 destinos, em mais de 70 voos diários. Atualmente, três voos semanais são operados de Teixeira de Freitas para Belo Horizonte (Confins). A companhia iniciou operações no destino baiano em 29 de setembro de 2014.

Frota

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é a terceira maior companhia aérea do país. A empresa detém uma frota de 145 aeronaves, mais de 10 mil, 864 voos diários, 103 destinos servidos e cerca de 32% do total de decolagens do país. Este ano foi eleita pela quarta vez consecutiva pela Skytrax World Airline Awards como "Melhor companhia aérea low-cost da América do Sul".

