Azul estreia voo entre Ilhéus e Recife neste sábado

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras estreia neste sábado, 19, a sua primeira ligação semanal e sem escalas entre Ilhéus e o Recife. A operação será feita com o jato Embraer 195, de 118 assentos - o maior modelo da companhia para voos domésticos, equipado com TV ao vivo. Tarifas estão disponíveis a partir de R$ 159,90.

Atualmente nove voos por dia são ofertados pela companhia em Ilhéus. As cidades servidas são: São Paulo (Campinas, Guarulhos e Congonhas), Belo Horizonte e Salvador. A Azul iniciou voos em Ilhéus em 27 de maio de 2009.

"Com a novidade do voo para o Recife, levaremos os moradores de Ilhéus para a capital pernambucana e demais regiões do Nordeste, onde podem aproveitar de cenários paradisíacos no litoral, ou, ainda, chegar a outras localidades na região. Facilitaremos muito a locomoção de nossos clientes com este novo destino a partir de Ilhéus, que também poderão viajar a negócios pela região de maneira muito mais rápida", afirma Marcelo Bento, diretor de planejamento e alianças da Azul.

A nova ligação faz parte de uma expansão no Recife anunciada pela Azul no fim de janeiro, que envolve voos da capital pernambucana para 12 novas cidades em todas as regiões do país. Com a opção de voo para o Recife, os clientes da Azul que partem de Curitiba poderão chegar, por exemplo, a todas as demais capitais nordestinas e interior da região - ao todo, são mais de 20 opções de conexão.

A Azul passará a contar, a partir de 2 de abril, com um voo semanal, aos sábados, entre o Recife e Porto Seguro, também como parte dos investimentos no Nordeste.

Presente desde 3 de julho de 2009 em Porto Seguro, a Azul oferta mais de 10 voos distribuídos entre as seguintes cidades: São Paulo (Campinas, Guarulhos e Congonhas), Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro (Santos Dumont), São José do Rio Preto, Salvador, Uberlândia e Vitória.

