Azul culpa alta do dólar pela não redução no preço das passagens aéreas

A sessão especial sobre o custo das passagens aéreas na Bahia, organizada pelo presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) Nelson Leal (PP), realizada na manhã desta segunda-feira, 27, no Plenário da Alba, contou com a participação de membros dos órgãos de defesa do consumidor, do Poder Público e de um representante da Linhas Aéreas Azul.

O superintendente do Procon Bahia, Felipe Vieira, afirmou que à alteração na cobrança das causou consequências além do Aeroporto. "Nos posicionamos contra esse aumento desde o início. Foi um ato unilateral, sem diálogo com os consumidores. Salvador e o estado da Bahia, que tem um potencial turístico enorme, o turista está tendo que escolher o que pode levar para não exceder o limite da bagagem, e isso impacta na economia", pontuou Felipe.

Marcelo Bento, diretor de Distribuição, Alianças e Azul Viagens, alegou que o custo na prestação do serviço cresceu e destacou que não existe almoço grátis. "Às companhias aéreas não são violões. Não estamos em um mercado onde as empresas fazem o que querem. Onde exploram os consumidores em busca de altos lucros. É um retrocesso retornarmos para a não cobrança de bagagem, todos os países do mundo cobram e não pense que isso acontecendo o consumidor ficará sem pagar por isso. É ilusão achar que esse valor vai sair do mapa, não existe almoço grátis, o consumidor vai pagar por ela", destacou o diretor.

O presidente Nelson Leal (PP) afirmou que um documento será produzido pelos deputados para ser enviado ao presidente da Câmara Rodrigo Maia e para o presidente do Senado Davi Alcolumbre, para "juntos darmos um basta na situação de cobrança de valor exorbitante nas passagens aéreas, que é prejudicial para toda população da Bahia e do Brasil".

