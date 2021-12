Azul Cargo inaugura unidade em Ilhéus

A Azul Cargo, operadora de cargas da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, está fazendo investimentos em todas as regiões do país, de modo a ampliar sua operação. Recentemente, foram abertas seis novas lojas da Azul Cargo, localizadas em Uberlândia (MG), Uruguaiana (RS), São José dos Campos e Taubaté (SP), além de Fernando de Noronha (PE), Ilhéus - estas, com estabelecimentos dentro dos terminais de cargas.

Nas próximas semanas, serão abertas lojas em Caruaru (PE), Três Lagoas (MS), Governador Valadares (MG), Boa Vista (RR), Porto Alegre (RS) e Tefé (AM). Todas contam com serviços porta a porta de envio e recebimento de cargas com tempo de trânsito definido.

