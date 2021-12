Azul ampliará operações na Bahia com novo avião

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras ampliará suas operações na Bahia com a introdução das novas aeronaves Airbus A320neo, que estrearão já em novembro. A companhia terá inicialmente três frequências diárias ao estado baiano com o novo equipamento, sendo duas para Salvador e uma para Porto Seguro, ambas com partidas de São Paulo (Campinas).

No começo deste mês, Porto Seguro ganhou também novos voos diretos com destino a Goiânia, Presidente Prudente e Uberlândia. Juntamente com Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo (Campinas e Congonhas), Rio de Janeiro (Santos Dumont), Belo Horizonte (Confins), Curitiba e Recife, a cidade baiana passou a contar com 11 cidades brasileiras conectadas em voos diretos operados pela Azul.

O baiano Antonoaldo Neves, presidente da Azul, prevê que a companhia termine o ano com uma oferta de assentos superior a de 2015.

"A introdução de aeronaves maiores em cidades como Salvador e Porto Seguro trará mais eficiência às nossas operações no estado, aumentando a oferta de assentos e, consequentemente, o número de clientes transportados. Essa ação reafirma nosso compromisso com a Bahia e com os baianos, que poderão usufruir da aeronave mais moderna e avançada do mundo em sua categoria, com alta tecnologia embarcada", afirmou o executivo.

adblock ativo