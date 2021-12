Azul amplia número de voos para a Bahia

A Azul - terceira maior companhia aérea do país - vai ampliar as suas operações na Bahia a partir do mês que vem. A primeira novidade será a retomada dos voos ligando Vitória da Conquista a Salvador, com uma mudança importante: a substituição dos aviões turboélices ATR pelos modernos jatos da Embraer. "A companhia aguarda adequação na pista do aeroporto da cidade para iniciar os voos para Salvador e também para Viracopos (Campinas)", disse o presidente da empresa, o baiano Antonoaldo Neves.

Ele informou que a Azul também substituirá o ATR por jatos em suas rotas ligando Ilhéus a Salvador e Porto Seguro a Salvador. A partir do dia 22 de fevereiro, a companhia irá oferecer voos diários de Porto Seguro a Campinas. Além disso, deve operar uma frequência semanal ligando o município do extremo-sul baiano a São José do Rio Preto (SP) e Presidente Prudente (SP), com estreia prevista entre abril e maio.

Haverá mudança também na rota Salvador/Lençóis. Hoje, o voo sai da capital baiana quinta-feira e retorna no sábado. A partir de abril, o retorno acontecerá aos domingos. "Isso deverá aumentar o fluxo de turistas para a Chapada Diamantina, afirmou Antonoaldo Neves.

Feira de Santana também está na mira da companhia. A intenção é oferecer voos diários, principalmente para São Paulo. "O ideal é um voo que saia cedinho de Feira e retorne no final da tarde de São Paulo. Só que para isso é preciso que o aeroporto esteja apto a realizar operações noturnas", explicou Neves. Ele espera que a homologação do aeroporto local para pousos e decolagens no período noturno saia ainda este ano.

Guanambi

O executivo informou ainda que haverá ligações - sem escalas - de Salvador, Ilhéus e Porto Seguro para Recife. Os voos começarão a ser operados em março. Além disso, Teixeira de Freitas deve ter uma ligação para Salvador. O mesmo acontecendo com Guanambi.

"Estamos bastante animados. Todos esses novos voos e mudanças de aeronaves mostram a importância que a Bahia tem para a companhia", destacou o executivo, lembrando ainda que a capital baiana sedia uma base de tripulantes de voo da Azul, empregando cerca de 200 pessoas.

Hoje a Azul Linhas Aéreas oferece 56 voos diários para 10 município da Bahia. Em 2013, eram 35 voos por dia. Este aumento da malha da empresa é resultado do programa do governo baiano que dá desconto progressivo no ICMS para companhias aéreas que criam voos para o interior do estado.

adblock ativo