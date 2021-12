Avianca anuncia voos diretos com o A330 para Miami e Santiago

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, 4, em São Paulo, a companhia aérea Avianca Brasil anunciou que irá começar a operar voos diretos para Miami, nos Estados Unidos e Santiago, no Chile. As viagens serão feitas a bordo do novo airbus A330, aeronave que a empresa já usava há um ano e meio no modelo de cargueira.

"Atenderemos os novos destionos no exterior com segurança, eficiência e qualidade. Estamos promovendo a transição para um próximo ciclo de crescimento, construindo uma companhia mais forte, mais madura e mais competitiva", afirmou Frederico Pedreira, presidente da Avianca Brasil.

Nordeste

De acordo com Pedreira, Salvador não receberá voos da aeronave A330, porque ela é feita para voos longos. Os testes serão feitos com voos para Fortaleza.

Está sendo estudada a possibilidade de voos entre Bogotá e Salvador, informação que, segundo o presidente da companhia, pode ser confirmada ainda este ano.

Frederico disse ainda que há limitação de crescimento na Bahia por uma questão de ICMS sobre o combustível, que é de 18%. Em outros lugares do Nordeste, como Ceará, a alíquota é de 12%.

O presidente da Avianca afirma que "a empresa tem muito carinho pela Bahia e com certeza continuaremos crescendo lá. Digo isso como pessoa jurídica e pessoa física também".

​Voo inaugural

Miami será o primeiro destino feito pela nova aeronave. As vendas já estão sendo feitas pelo site da empresa para voos a partir de 23 de junho. A partir de julho, a empresa também terá voos diretos para Santiago do Chile. De acordo com José Efromovich, "Miami será o primeiro destino internacional porque é o que os nossos clientes pedem".

Os voos para Miami sairão de Guarulhos, em São Paulo, às 23h55, chegando nos Estados Unidos às 7h25 (horário local). Sairão de Miami às 19h30 e chegará a São Paulo às 5h (horário local). As aeronaves airbus A330 estão equipadas com a classe econômica, que comportará 206 passageiros e a classe executiva, para 32 passageiros.

A Avianca já disponibiliza internet a bordo de parte de suas aeronaves no Brasil. Neste primeiro momento, os voos para Miami e Santiago não terão este serviço. "O nosso foco é equipar 100% da frota nacional com wi-fi e, em seguida, expandir este serviço para os voos internacionais", disse José Efromovich.

