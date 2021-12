Aviação doméstica perde 3,2 mi de passageiros em 5 meses

Nos cinco primeiros meses do ano, a aviação doméstica no país registrou queda de 8,2% em relação ao acumulado de janeiro a maio de 2015. Segundo o balanço divulgado nesta terça-feira, 21, pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), neste período de 2016 foram transportados 36,4 milhões de passageiros, 3,2 milhões a menos do que no ano passado.

Em maio, o volume de passageiros transportados caiu 9,9% em comparação com o mesmo mês de 2015, totalizando 6,8 milhões de viagens. A Abear representa quatro companhias que abarcam 99% do mercado doméstico de aviação - Gol (36,88%), Latam (34,77%), Azul (17,05%) e Avianca (11,31%).

No mercado dos voos internacionais, em que as empresas nacionais representam 25% da oferta, houve queda de 4,9% no número de viagens em maio, que ficaram em 544 mil.

O transporte de carga no mercado doméstico teve queda de 14,6% em maio, com 25,6 mil toneladas transportadas. No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, foram transportadas 123,3 mil toneladas de carga, queda de 12,4% em comparação com o período de janeiro a maio de 2015.

adblock ativo