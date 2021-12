Aumento do IPTU: TJ adia julgamento mais uma vez

Um pedido de vistas da desembargadora Telma Britto - no retorno de suas atividades após os oito meses de afastamento determinado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) - adiou na quarta-feira, 30, o julgamento das quatro ações diretas de inconstitucionalidade (Adins) impetradas pela seccional baiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), PT, PSJ e PCdoB contra a lei municipal que reajustou, ano passado, o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de Salvador. Quando o julgamento foi suspenso, o placar favorável à prefeitura era de oito votos contra a aprovação das liminares e um a favor. Para as Adins serem aprovadas, precisam de 25 votos.



O relator da matéria, desembargador Roberto Frank, rejeitou dois argumentos usados pelos autores para pedirem as liminares suspendendo imediatamente a cobrança do IPTU.



O primeiro argumento é que teria havido "inconstitucionalidade formal", ou seja, que a lei aprovada pela Câmara Municipal de Salvador teria tramitado de forma irregular pelo fato de não ter se cumprido o calendário de audiências públicas.



Frank assinalou que não existe obrigatoriedade dessa norma quando se trata de matéria tributária, foi o mesmo argumento apresentado pelo representante do Ministério Público Geder Luiz Rocha Gomes no julgamento.



Do mesmo modo, Roberto Frank derrubou os pedidos cautelares que apontaram suposta ofensa aos princípios da "razoabilidade, vedação de confisco e isonomia". Argumentou que, num julgamento de liminar, que é superficial, não poderia avaliar se ocorreu excesso de valor no aumento de imposto, o que dever ser feito na apreciação do mérito. Esses dois votos foram aprovados por unanimidade pelos outros desembargadores.



O impasse no julgamento das liminares começou após Frank apresentar o voto sobre se a lei do IPTU teria ofendido a "legalidade tributária". Nesse caso, o desembargador acolheu em parte o pedido de liminar alegando que a lei atribuiu ao Executivo municipal a aplicação das alíquotas, o que seria uma função da Câmara de Vereadores. Isso poderia ocasionar prejuízo para o contribuinte, assinalou Roberto Frank.



A procuradora-geral do município, Luciana Rodrigues, explicou que, se essa tese do relator for aprovada, não haveria prejuízo para a prefeitura. "O Executivo teria que enviar um projeto de lei tratando apenas do artigo sobre a tabela de alíquotas. É possível fazer essa alteração sem que seja necessário recalcular o imposto este ano", disse.



Telma Britto



Após o relator concluir seu voto em relação aos pedidos de liminar, a desembargadora Telma Britto pediu desculpas ao plenário e, alegando que não tivera tempo para estudar a matéria a ponto de ter segurança no voto, pediu vistas, ou seja, interrompeu o julgamento para numa outra sessão apresentar seu voto.



No entanto, o desembargador Gesivaldo Brito decidiu antecipar na própria sessão de ontem a leitura dos seus votos e rejeitou os quatro pedidos de liminar contra o aumento do IPTU.



O chamado "voto divergente" de Gesivaldo em relação ao relator Roberto Frank foi seguido por outros sete desembargadores: José Rotandano, Lícia Larangeira, Ivete Caldas, Daysi Lago, José Alfredo Cerqueira, Jatahy Júnior e Rita de Cássia Machado. Ou seja, a prefeitura está vencendo o julgamento por oito votos a um.



O primeiro adiamento do julgamento da ação contra o reajuste do IPTU ocorreu no último dia 9, após a desembargadora Silvia Zarif questionar aspectos formais do processo.

