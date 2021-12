Aumento da gasolina chega ao bolso do consumidor

Os soteropolitanos correram para abastecer os veículos ainda com o preço antigo, nesta sexta-feira, 7, após a Petrobras ter anunciado o reajuste de 3% da gasolina, na quinta. De acordo com o Sindicato do Comércio de Combustíveis da Bahia (Sindicombustíveis), o aumento deve chegar às bobas dos postos ainda neste final de semana. A média esperada, na capital baiana, é a mesma praticada na refinaria, 3%.

O preço nas bombas, que é livre, deverá ser reajustado à medida que novos estoques de combustível cheguem aos postos. "Quem puder, trate de abastecer agora porque os preços ainda não foram todos reajustados", afirmou o presidente do sindicato, José Augusto Costa.

Ele explica que os postos terão até o meio-dia deste sábado, 8, para comprar combustível e se abastecerem para o final de semana, portanto, já pagarão o valor reajustado.

Dos cinco postos da cidade visitados pela reportagem no início da tarde de ontem, apenas o Posto Ipiranga da Boca do Rio já havia aumentado o preço do combustível, de R$ 3,17 para R$ 3,27 o litro. Alguns, como o Posto Shell do Sumaré, atualizariam o valor da gasolina ainda na noite desta sexta.

Os postos Larco, em Itapuã, e Menor Preço, na Boca do Rio, afirmaram que aguardariam as mudanças entre os concorrentes de área, mas pretendiam fazer o reajuste apenas na segunda, 10. Em todos, o movimento cresceu nesta sexta.

"Devido ao noticiário, há três dias o movimento tem sido maior, já que o pessoal abastece mais com gasolina. A gente atende cerca de 1.500 carros por semana e acho que recebemos uns 300 a mais", diz o frentista do Posto Shell no Sumaré Eder Almeida.

A fisioterapeuta Camila Latrilha correu para o posto do Sumaré para encher o tanque de gasolina. Ela acredita que o reajuste impactará bastante no orçamento dela e reclama que esse é o segundo feito em um curto período.

Para o técnico de perfurações de poços de petróleo Josenias Alves, o aumento da gasolina é uma medida razoável, já que o preço do combustível, no País, é incompatível com as médias praticadas no exterior.

