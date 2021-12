Atrasos nos repasses do PAC chegam a 5 meses

A crise econômica já atingiu fortemente as empresas de construção civil contratadas para executar pequenas e médias obras de infraestrutura e habitação pelo governo federal.

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, informou nesta sexta-feira, 25, que chegam a cinco meses os atrasos no pagamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e nas contratadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit). Ele deu a informação pouco antes do início da plenária do Encontro Nacional da Indústria da Construção, realizado em Salvador.

Martins contou que procura resolver o problema do fluxo de caixa das empresas desde o início do ano. "Tentamos compatibilizar o volume de recursos que o governo dispõe com o ritmo das obras contratadas para que os faturamentos casem com a quantidade de recurso existentes. As obras são contratadas, elas têm necessidade de determinado número de recursos, o orçamento não dispõe de todo. Então, vem cá; quanto eu tenho que reduzir a obra, 30%, 60%? Aí eu estico o prazo de entrega, mas tenho um ritmo normal no qual eu fature e eu receba. Isso que a gente propôs e não foi feito", disse.

O empresário lembrou que essa proposta foi feita no dia 5 de janeiro aos ministros Nelson Barbosa (Planejamento) e Joaquim Levy (Fazenda). Martins alertou que, se a situação não for resolvida, as empresas terão sérios problemas. Ele comparou a situação a um sistema de duas caixas d'água interligadas: "Uma vai esvaziando e não consegue repor porque não chega água da outra".

Os problemas atingem também o programa Minha Casa, Minha Vida. Conforme o empresário, o atraso está na faixa dos 80 dias. "A regra era pagar em 30, 45 e 60 dias e não está sendo cumprida", disse. Apesar dos problemas, Martins assinalou que "os construtores têm que sempre ser otimistas. A gente nunca pensa no dia de hoje, mas no dia de amanhã".

O presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Carlos Gantois, criticou durante o evento os cortes em programas como o PAC e Minha Casa, Minha Vida, proposta de retomada da CPMF e os cortes de recursos das entidades que compõem o chamado Sistema S, como o Senai e o Sesi. "Este é um ciclo vicioso e perverso que pode e deve ser revertido: estas são medidas que afetam diretamente a indústria, e um segmento como a construção civil, mola propulsora da economia, não pode aceitá-las", afirmou Gantois.

Outro lado

Em nota, o Ministério das Cidades informou que segue o cronograma negociado em junho com o setor. Neste mês de setembro, informa, houve a liberação de R$ 730 milhões, referentes ao pagamento a construtoras por obras na faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida.

Em agosto foram liberados R$ 920 milhões, e o valor de julho atingiu R$ 800 milhões. "Somente neste ano, já foram pagos quase R$ 11 bilhões", diz.

A nota do ministério diz ainda que desde 2009 foram contratadas 288.406 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida na Bahia, com um investimento de R$ 16 bilhões. Desse total, foram entregues 155.021 unidades habitacionais. Em Salvador, foram contratadas 32.515 unidades habitacionais com um investimento de R$ 2 bilhões, e foram entregues 14.041 unidades habitacionais.

