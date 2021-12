Atendimento da Caixa erra e informa que contas estão zeradas

Alguns correntistas da Caixa Econômica Federal (CEF) se surpreenderam nesta quarta-feira, 9, ao acessar o saldo das suas contas, que estão zeradas. A situação acontece tanto com quem tinha crédito, como para quem estava em débito.

O problema é comentado nas redes sociais. No Twitter, um internauta questionou o que motivou a situação. "Pq isso? A minha Tb esta (zerada)! Como pagar o táxi para ir trabalhar (sic)", disse. Ele ainda perguntou se a Caixa não daria uma posição aos clientes. "Será que ninguém da Caixa irá se pronunciar? O q aconteceu? (sic)".

O erro aparece apenas pelo atendimento pelo telefone e pelo serviço smartphone. Por meio dos caixas eletrônicos, é possível consultar o valor real do saldo bancário.

IlhaFM: @alex_carvalho74 alerta correntistas da @Caixa q suas contas estão zeradas — ComsensoWeb (@ComsensoWeb) 9 setembro 2015

@alex_carvalho74 @ComsensoWeb @Caixa Pq isso? A minha Tb esta! Como pagar o táxi para ir trabalhar?? — Rodrigo Oliveira (@dfoborboleta) 9 setembro 2015

@alex_carvalho74 @ComsensoWeb @Caixa Será que ninguém da Caixa irá se pronunciar? O q aconteceu? — Rodrigo Oliveira (@dfoborboleta) 9 setembro 2015

As contas da caixa econômica de vocês também estão zeradas? — Lessandro Firmo (@xpandaren) 9 setembro 2015

@ComsensoWeb @Caixa uma boa parte das contas a minha é uma delas — Alex carvalho (@alex_carvalho74) 9 setembro 2015

A Caixa informou, por meio de nota, que o problema foi provocado por uma atualização tecnológica, mas que o erro já foi resolvido.

"A Caixa Econômica Federal informa que sistemas do banco passaram por atualização tecnológica na madrugada de hoje (09). Durante o período de duas horas, alguns acessos via Internet Banking e autoatendimento apresentaram inconsistências na visualização do saldo de contas. Todo processo já foi normalizado e restabelecido. Todos canais de atendimento do banco operam normalmente".

adblock ativo