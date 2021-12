Atenção deve ser redobrada ao escolher coworking

Os espaços de coworking já conquistaram muitos profissionais com a proposta de compartilhar o espaço de trabalho e reduzir os custos. Por isso, hoje já é possível encontrar diversos espaços de coworking espalhados pela cidade, mas é preciso que, quem estiver buscando esse tipo de serviço, fique atento a alguns pontos para não ter uma experiência negativa com o coworking.

Para atrair os profissionais interessados nos escritórios compartilhados, Fernanda Félix, sócia da Tropos, diz que, além dos serviços oferecidos, passaram a divulgar as empresas e serviços dos clientes nas redes sociais. A casa colaborativa, que fica localizada no Rio Vermelho, ainda dispõe de um barzinho que funciona à noite para criar um clima de socialização maior entre os clientes. "Acreditamos muito no networking que se faz em espaços colaborativos e por isso oferecemos além dos serviços essenciais", comenta Fernanda, que trabalha com diária avulsa e planos integrados.

Para Marcelo Stolze, arquiteto e artista plástico, que há dois anos escolheu a Tropos para trabalhar, o principal é o conforto e organização do espaço. "Tem que ser um local silencioso, isso é o mais importante para mim e lá não é permitido nenhum tipo de barulho, celular tocando, nem fazer reunião no salão principal", explica.

Perfil

Pensando no público alvo, Sérgio Roth, proprietário do Bahia Office, abriu recentemente A Casa Coworking, na Barra, um espaço mais descontraído para um perfil de profissionais bem diversificado, como arquitetos, coachs, engenheiros e artistas. "Na outra unidade temos muitos advogados e médicos. A intenção de montarmos uma na Barra foi atrair esse público que se identifica com o clima do bairro", diz ele, que também decidiu escolher um nome diferente para o local.

Outro ponto que deve ser levado em consideração é se o espaço escolhido oferece tudo que é necessário para executar o trabalho de acordo com a sua demanda. Algumas pessoas precisam de salas de reunião, espaço para atender o cliente, escritório virtual.Além disto, serviços como telefone e impressão são quase essenciais. Neste caso, o ideal é listar todas as necessidades e buscar qual o melhor.

Algumas empresas têm horários de diárias variados, de oito ou 12 horas. Além disso, a estrutura do coworking tem que ser completa, com conforto para quem vai passar horas na cadeira, ambiente limpo, recepcionista, iluminação adequada e copa. "Temos planos para fazer uma lanchonete na nova unidade para atender os clientes nesse ponto também", conta Sérgio.

