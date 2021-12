Atacadão abre loja em Santo Antônio de Jesus

O Atacadão - maior atacadista de alimentos do país - inaugura hoje sua primeira unidade no município de Santo Antônio de Jesus. Com a abertura, a rede atinge a marca de 124 unidades de autosserviço no Brasil, 11 delas somente no estado da Bahia, que já conta com 10 lojas localizadas em Salvador, Feira, Vitória da Conquista, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, além de dois atacados de entrega em Feira de Santana e Vitória da Conquista.

A unidade de Santo Antônio de Jesus possui mais de 5.600 m² de área de vendas, 24 check-outs e estacionamento com 254 vagas para carros e 47 posições para motos. Atenta à crescente demanda dos consumidores por compras maiores, a nova loja está preparada para atender tanto pequenos comerciantes (bares, pizzarias, mercadinhos e padarias) quanto consumidores finais, não sendo necessária a realização de cadastro para compras. O sortimento reúne mais de 10 mil opções de produtos, com destaque para os itens regionais, que podem ser adquiridos em embalagens fechadas e fracionadas, de acordo com a necessidade do cliente.

"Ampliamos a nossa oferta de serviços na Bahia, onde estamos presentes desde 2002, como uma solução eficiente para os clientes de Santo Antônio de Jesus. O estado é um dos principais mercados de atuação para a rede, com 12 operações entre lojas de autosserviço e atacados de entrega", destacou o diretor-presidente do Atacadão, Roberto Müssnich. "Oferecemos sortimento, eficiência e, principalmente, preços competitivos".

