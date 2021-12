Associação de Usuários dos Portos da Bahia comemora 17 anos nesta quinta

Criada em 2 de setembro de 2004, a Associação de Usuários dos Portos da Bahia (Usuport) comemora nesta quinta-feira, 17 anos de atuação associada a donas de carga, importadoras e exportadoras, e suas prestadoras de serviço, usuárias de terminais portuários e suas vias de acesso.

“A importância e a contribuição da Usuport já é uma realidade necessária, reconhecida por todas as partes com quem nos relacionamos. Portanto parabenizo a todos que passaram pela Associação e os que continuam a fazer da Usuport um núcleo de referência técnica, ético e compromissado com a Bahia e com o Brasil”, diz o presidente da Usuport, Alejandro Tochilovsky.

“É um orgulho, me sinto honrado de participar desse processo. Parabenizo as empresas que se empenharam em construir uma associação sólida e capaz de produzir conhecimento útil para as associadas, para a Bahia e para o Brasil”, conclui o diretor-executivo, Paulo Villa.

