Associação Comercial da Bahia celebra 205 anos

A Associação Comercial da Bahia (ACB) celebrou nesta sexta-feira, 15, 205 anos de existência com uma ampla programação, no palácio instalado no Comércio, em Salvador, que sedia a instituição desde 1811.

O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia, George Teixeira Pinheiro, compareceu ao evento, que contou com o lançamento do Conselho Municipal da Mulher Empresária e da ACB do Jovem Empresário.

Às 18 horas, o professor Joaquim Falcão, fundador da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, proferiu a palestra "Direito e Mercado: as últimas mudanças".

Inovação

O presidente da ACB, Luiz Fernando Studart Ramos de Queiroz, explicou que a instituição possui 485 associados e não recebe subvenção pública. Mas, criada pelo vice-rei do Brasil, D. Marcos de Noronha e Britto, VIII Conde dos Arcos de Val de Vez, interessado no desenvolvimento da província que governava, vem mantendo iniciativas inovadoras.

Entre estas a realização de seminários em 2015 e 2016 que discutiram a importância e potencial da Baía de Todos-os-Santos, que reúne em seu entorno 75% do PIB da Bahia, disse Studart.

