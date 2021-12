Assessoria financeira ensina a melhor forma para investir seu dinheiro

Cada vez mais os brasileiros procuram investir melhor o seu dinheiro. Não é para menos: com uma queda vertiginosa na taxa básica de juros, a Selic, é preciso buscar mais aplicações interessantes para ter melhores rendimentos. Mas, além de viver em um cenário econômico turbulento em consequência de uma política instável, muitas pessoas também não sabem como investir, e o primeiro passo talvez seja procurar um empresa de investimento.

A Salvador Investimentos é um braço da XP na Bahia. A XP é hoje a maior corretora independente do país, com mais de 500 mil clientes ativos e 170 bilhões sob custódia. Através de uma plataforma online, os clientes podem ter acesso a todos os ativos disponíveis do mercado financeiro.

De acordo com Vinicius Assis, sócio e fundador da Salvador Investimentos, a assessoria para o cliente é gratuita e funciona da segunda forma: “Primeiro buscamos entender o perfil do investidor, entendemos a vida dele como um todo, o quanto da renda dele representa para a família, estabilidade de receita e se tem dependentes”. O segundo passo é o diagnóstico, quando a empresa realiza um estudo completo de como a assessoria pode agregar valor na vida do cliente, selecionando os melhores ativos para o momento atual do investidor.

Por último, o acompanhamento. “Esse pra mim, é o ponto que faz toda a diferença da assessoria da Salvador Investimentos. O acompanhamento mensal permite o acesso as informações sobre a economia e mercado, fazendo com que acompanhemos o cliente de forma personalizada. Trazendo o máximo possível o investidor para participar da sua vida financeira, afinal, quem lutou tanto para acumular aquele recurso, foi ele”, explica Vinicius.

Eduardo Rodrigues, sócio e também fundador da Salvador Investimentos, alerta ainda sobre usar a poupança como principal meio de guardar o dinheiro e investir. “Infelizmente, 98% da nossa população ainda deixa recursos financeiros em banco e muito desse recurso está em poupança. Acreditamos que dentro dessa porcentagem, são perfis diversos de investidor. Então é essencial de quem está com recurso em poupança ou mal alocado em banco, buscar a assessoria para descobrir os melhores investimentos para o seu perfil”, ressalta.

Assessoria

Se você tem uma quantia guardada ou pretende se organizar para investir em algo maior futuramente, ter um assessor financeiro pode te ajudar a chegar mais rápido ao seu objetivo. Como o mercado financeiro pode apresentar muitas armadilhas para o investidor, contar com um especialista isento pode fazer diferença, principalmente se você não tem tempo ou paciência para cuidar dos seus investimentos com a atenção que o assunto merece.

A assessoria visa proteger o investidor contra as armadilhas existentes num mercado repleto de asteriscos e letrinhas miúdas. Além disso, mesmo que você entenda bastante de investimentos, uma assessoria bem feita proporciona um olhar externo que aumenta sua segurança para tomar decisões de investimento e minimiza os riscos de cometer erros que possam custar caro.

A Salvador Investimentos incorpora a ideologia da XP Investimentos e acredita que prezando pela educação financeira, levando conhecimento a população, o interesse e disciplina em economizar cresce. Trazendo assim um resultado excelente para o investidor a longo prazo. “O investidor brasileiro hoje precisa se identificar mais com o assunto, poupar mais e buscar investimentos mais qualificados para não precisar ter que trabalhar até o fim da vida”, conclui Eduardo.

Eduardo Rodrigues, sócio fundador da Salvador Investimentos

Vinicius Assis, sócio fundador da Salvador Investimentos

adblock ativo