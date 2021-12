Assembleia lança a Frente Parlamentar da Indústria

Por iniciativa de parlamentares baianos, encabeçados pelos deputados Nelson Leal (PSL) e Pablo Barrozo (DEM), foi criada nesta quarta-feira, 11, no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, a Frente Parlamentar da Indústria. O objetivo é construir um canal de interlocução entre a indústria baiana e o Legislativo estadual.

Na sessão especial de lançamento, o presidente da Frente, deputado Nelson Leal (PSL), explicou que ela será um fórum permanente de debates sobre a indústria, setor que tem perdido participação no PIB.

"A perda de competitividade da indústria e a necessidade de desenvolver o setor na Bahia nos estimularam a criar a Frente Parlamentar, com o apoio da Fieb. Já percebemos que os deputados que a integram estão muito estimulados com o desafio proposto", afirmou.

Serão realizadas reuniões quinzenais com as sete coordenações da Frente Parlamentar, na Assembleia, e mensalmente com a Fieb, para tratar de temas importantes para o setor industrial. "Quando necessário, iremos trabalhar em conjunto com a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, que já funciona nesta Casa", afirmou Leal.

Entusiasta da iniciativa do Legislativo, o presidente da Fieb, Ricardo Alban, afirmou que a indústria precisa de suporte do Legislativo para a resolução de seus problemas.

"Não apenas precisamos ser ouvidos. Temos que ser tecnicamente convincentes naquilo que defendermos e também convergentes com os interesses da sociedade, com o emprego e a produção", afirmou Alban.

adblock ativo