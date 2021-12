Assaí Atacadista inaugura nova loja na Bahia

O Assaí Atacadista inaugura sua primeira loja em Paulo Afonso na próxima terça-feira, 18. Essa é a terceira unidade que a rede abre na Bahia somente este ano, reforçando a aposta do grupo no estado. Além da cidade, a rede atacadista pretende atender aproximadamente a outros nove municípios que fazem parte da microrregião de Paulo Afonso.

A unidade está localizada na Avenida do Aeroporto. A loja oferece mais de seis mil itens entre mercearia, alimentos, perecíveis, embalagens, bazar, higiene, bebidas e limpeza, de grandes marcas nacionais, regionais e importadas. “A nova loja reforçará ainda mais o desenvolvimento econômico e social local, gerando empregos, colaborando com produtores e, consequentemente, com o desenvolvimento do município”, ressalta Belmiro Gomes, presidente do Assaí.

O Assaí Paulo Afonso possui mais de 12 mil m² de área construída, sendo 5 mil m² de área de vendas, 28 caixas e 324 vagas de estacionamento. A loja ficará aberta de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 8h às 13h.

A nova loja de Paulo Afonso gerou cerca de 500 empregos diretos e indiretos, valorizando a mão de obra local. Além de plano de carreiras, o Assaí Atacadista oferece aos funcionários programas de formação técnica e capacitação, que incluem períodos de treinamento em lojas da rede já em operação para aprendizagem sobre o padrão operacional utilizado e diferenciais do formato atacado.

“Realizamos diversos estudos na região para entender a necessidade do público e oferecer a ele a melhor experiência de compra, o que inclui excelência de atendimento”, complementa Belmiro Gomes, presidente do Assaí.

Negócio de atacado do Grupo Pão de Açúcar, a rede opera com o formato cash&carry, conhecido como atacado de autosserviço, e está em plena expansão. Em 2015, inaugurou 11 unidades e fechou o ano com vendas brutas de R$ 11,3 bilhões, expansão de 25,5% em relação ao ano anterior.

