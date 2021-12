Com investimento de R$ 70 milhões, o Assaí Atacadista inaugura mais duas lojas na Bahia. Uma delas está localizada no município de Lauro de Freitas e será aberta ao público nesta quarta-feira, 31. A outra fica em Paripe e será inaugurada em setembro, marcando a chegada da rede à capital baiana. Essas serão a quinta e sexta lojas no estado, reforçando o plano de expansão do Assaí na Bahia. A rede já possui lojas nas cidades de Juazeiro, Feira, Vitória da Conquista e Jequié.

Em Lauro de Freitas, o Assaí Atacadista fica na Avenida Santos Dumont, nº 2.239 (Estrada do Coco), possui mais de 11 mil m² de área construída, 28 caixas e 223 vagas de estacionamento. A loja vai funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 7h às 21h. A unidade de Paripe fica na Av. Afrânio Peixoto. A loja possui mais de 7 mil m² de área construída, conta com 26 caixas e 188 vagas de estacionamento para melhor atender o cliente. Vai funcionar de segunda a sábado, das 7h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 7h às 18h.

"Entre 2013 e outubro de 2015, foram inauguradas 30 lojas e o Nordeste é considerado região de grande importância. A demanda dos clientes, o desenvolvimento dessa região, o potencial econômico e o crescimento dos locais escolhidos foram grandes impulsionadores para a construção dessas novas unidades", diz Belmiro Gomes, presidente do Assaí.

