'As mulheres nunca se acham preparadas o suficiente para pedir uma promoção'

Executiva na área de business e tecnologia, Denise Damiani tem experiência em engenharia de sistemas e consultorias internacionais. Por ter seguido uma carreira tradicionalmente masculina, percebeu ao longo do tempo a disparidade de tratamento que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho. Com o tempo, desenvolveu uma metodologia para ajudar as mulheres a ter sucesso em suas carreiras, negócios e relação pessoal com finanças. A experiência dos últimos 15 anos foi condensada no livro Ganhar, Gastar e Investir, escrito com a jornalista Cynthia de Almeida. Nesta entrevista, Denise comenta alguns dos temas do seu livro e aponta razões para as mulheres terem desafios emocionais e econômicos em relação a investimentos e carreira.

O seu último livro, Ganhar, Gastar, Investir, tematiza a relação das mulheres com o dinheiro. O que a motivou a escrever sobre o assunto?

A vontade de que as mulheres possam evoluir na vida, escolhas e liberdade, pois sem independência financeira não há liberdade.

Em sua experiência profissional, você percebe que as mulheres têm problemas em gastar mais e investir menos? Como isso difere da média geral dos brasileiros, que não têm esses mesmos hábitos?

As mulheres têm características de personalidade e cultura que as empurram a gastar mais: cuidam de muita gente, aceitam ganhar menos. No mundo todo, a mulher ganha, em média, 25% menos do que os homens na mesma posição. E o mundo financeiro não fala uma linguagem inteligível para ninguém. A mulher não vai atrás de se instruir para aprender a investir.

As mulheres muitas vezes têm pressões econômicas específicas que empreendedores e profissionais homens não têm? Quais seriam?

Nos gastos, ajudar a família e amigos. Nos ganhos, ter medo de ficar sem o trabalho e aceitar qualquer oferta. As mulheres que não têm nenhuma reserva de dinheiro guardado não negociam por medo de perder oportunidades. Há muito money blocks (sentimentos que bloqueiam o ganho do dinheiro). Por exemplo: se eu for rica, não vou conseguir um marido, não dá para ganhar mais que meu parceiro sem estragar a relação, se eu trabalhar para ganhar bem, vou abandonar minha vida pessoal e filhos.

Como isso atrapalha a carreira das mulheres?

As mulheres nunca se acham preparadas o suficiente para pedir uma promoção, para brigar por um novo cargo de mais responsabilidade. As mulheres foram treinadas para ser amadas e não admiradas. Têm medo de se impor e isto afetar o amor que tanto almejam.

É mais importante para as mulheres conquistarem independência financeira?

É importante para todo mundo. A mulher muitas vezes delega isto ao homem, ao marido, aos filhos, aos companheiros, como se não fosse uma tarefa dela.

Quais as razões para que as mulheres tenham essas relações com o dinheiro?

Historicamente, mulheres foram criadas em uma cultura que valoriza coisas distintas dos homens. (Na nossa cultura) mulheres devem ser: doces, amáveis, cordatas, cuidadoras, gentis, acalmadoras de ânimo, boazinhas, bonitas, dóceis, gentis, de bons modos, de família. Já os homens devem ser lutadores, vencedores, competitivos, de sucesso, profissionais bem-sucedidos, provedores, fortes e ricos. E quem não segue os papéis é malvisto ou desprezado. Isto é enraizado pela família e sociedade desde muito cedo. São os famosos estereótipos e vieses inconscientes.

Isso seria diferente para as mulheres empreendedoras? Há algumas especificidades?

Vejo que as empreendedoras muitas vezes relegam o dinheiro e o lucro a um segundo plano. Isso é fatal. Nenhum negócio sobrevive sem cuidado com o lucro.

Como seria isso de deixar o dinheiro e o lucro em segundo plano? O que então ficaria em primeiro plano?

O importante seria fazer o que gosta, ajudar o outro, ser feliz, ter uma empresa bacana, fazer coisas legais, ter qualidade de vida, mesmo que tudo isso não traga dinheiro e lucro.

Como fazer com que as mulheres que não sabem poupar nem investir comecem a ter essa hábito?

Tem que começar pela reflexão. Se instruir, ler meu livro, por exemplo. E depois exercitar. Ninguém nasce sabendo. Nada é impossível de aprender.

