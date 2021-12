As lições de quem administra uma fortuna de R$ 1 bilhão

Há dez anos, uma dupla de recém-formados criou em Salvador uma empresa de investimentos em ações. Em uma trajetória com alguns golpes de sorte, como a boa onda da bolsa de valores no início dos anos 2000, a FuturaInvest cresceu e tornou-se um grupo que engloba a FI D.T.V.M, a FI Consultoria de Valores Imobiliários e a FI Gestão de Recursos, com cinco mil clientes em seis estados. Aliado, desde 2013, a uma das maiores empresas do tipo na Europa, a italiana Azimut, o grupo de sete empreendedores baianos administra R$ 1 bilhão desses parceiros e aposta na descentralização dos investimentos individuais no Brasil em um futuro próximo. Quem conta essa história, na série de entrevistas de A TARDE com empresários da Bahia, é o sócio-fundador Adriano Moreno.



Como o grupo começou?

A empresa teve início em dezembro de 2003. Nasceu aqui com dois sócios, que tinham o sonho de que o Brasil passaria por uma descentralização dos investimentos. Quando falo nisso, me refiro a investimentos de pessoas físicas, individuais. Nós vivemos aqui, no final de 2003, a eleição de Lula. A taxa de juros no Brasil era superior a 20% ao ano. E falar, àquela época, que o país passaria por descentralização, tanto na classe de investimentos quanto de instituições, parecia loucura. Dez anos se passaram e o que temos visto é que, estruturalmente, algumas coisas mudaram, para melhor, no nosso país. Hoje estamos falando de uma taxa de juros que beira 10% ao ano. No passado, tivemos até 7% ao ano, o que foi extremamente positivo ao nosso negócio. Aqui no Brasil, 95% dos investimentos feitos por pessoa física individualmente estão concentrados nos grandes bancos. Apesar de, em dez anos, nós termos visto que, estruturalmente, a taxa de juros caiu, ainda não houve um processo de descentralização dos investimentos. Basicamente, o que fizemos foi construir uma empresa que está em vários estados, ampliou-se um pouco do início até agora. Éramos dois sócios e hoje somos sete - eu era um desses dois; o outro era o Moacy. Estamos em seis estados. E nós continuamos tendo o grande sonho de que, assim como acontece nos Estados Unidos e na Europa, haverá um processo de descentralização. Vimos que esse processo vai se intensificar e a nossa proposta é ser uma alternativa especializada na entrega de produtos financeiros mais qualificados, soluções personalizadas, para que o cliente tenha uma experiência mais positiva.



Qual era a ocupação de vocês antes da empresa?

Já era formado em direito, desde 2001, e cheguei a advogar por alguns anos. O Moacy também formou-se em 2001, em administração de empresas. À época, nos apaixonamos pelo assunto "investimentos".



Como teve início esse interesse? Foi para multiplicar o dinheiro ganho como profissionais liberais?

Basicamente sim. O que acontece é que, às vezes, você está no lugar certo na hora certa. Acho que a história da nossa empresa está muito atrelada a isso. Vivemos, antes disso, um período específico de várias crises no mundo. E tivemos um período em que a bolsa se desvalorizou muito, de 1999 a 2002, e foi nesse período que começamos a investir e começamos a acreditar, mesmo de maneira intuitiva, mais nesse mercado, e passamos a nos interessar por ele. Entramos em um momento muito propício. Logo em seguida à nossa entrada, com nossos investimentos individuais no mercado de ações, as coisas começaram a melhorar. A eleição do Lula foi bem recebida e o mercado de ações estourou. E aí, lá em 2003, a bolsa subiu quase 100%. Chegamos à conclusão de que estávamos deixando só 20% do nosso tempo para os investimentos e 80% do nosso retorno derivava disso. A ideia da empresa foi, então, destinar tempo para esse fim. Montamos ela em dois dias, do ponto de vista da estrutura física, numa salinha de 30 metro quadrado, sem funcionário, só o Moacy e eu. O custo, mesmo, foi o tempo da gente. De lá para cá, muita coisa mudou.



Como atraíram clientes sem experiência na área?

A gente começou a pensar como iríamos transformar aquela salinha em business. O melhor caminho para aproximar o que a gente faz de clientes potenciais é educá-los para esse tipo de mercado. Na época, os juros eram altos e não havia nenhum tipo de incentivo para que as pessoas investissem em opções mais alternativas. Tínhamos um país onde sem fazer nada, seu dinheiro rendia 20% ao ano. Para que ia querer me informar e investir em coisas que renderiam mais? O comodismo à época era significativo. Chegamos à conclusão de que, para atrair o cliente, poderíamos fazer treinamentos específicos de público em potencial. E fizemos isso. Montamos um curso com uma faculdade local, a FTE, foi um grande sucesso - isso em 2004. O público eram pessoas interessadas em buscar opções mais rentáveis. Nós tivemos um período rentável na bolsa de 2003 até o primeiro semestre de 2008. Então havia uma demanda reprimida para um público diferente. Foi uma forma de criar credibilidade e de formar um público para o que queríamos fazer. Uma coisa engraçada: hoje somos sete sócios e, desses, quatro são ex-alunos. Até 2007 a gente não tinha setor comercial. As pessoas nos procuravam. Pegamos uma onda boa. Esse mercado cresceu dez vezes em cinco anos.



Havia concorrência?

Nós fomos pioneiros na Bahia. Tivemos sorte. Houve um outro elemento, também, que foi a capacidade de perceber mudanças e modificar o conceito do negócio. Acho que a flexibilidade e a capacidade de adaptação, pós 2008, foram fundamentais. Em 2009, reposicionamos o negócio. Lançamos um conceito em que a FuturaInvest passou a não ser apenas uma empresa de investimentos em ações, mas uma casa que também prestava o serviço de aconselhamento financeiro de modo global. Mudamos efetivamente todo o nosso business. Desenvolvemos o setor comercial, novas pessoas entraram, fizemos um reposicionamento, fizemos novos contratos com novas instituições financeiras. Nós também percebemos que precisávamos, já em 2010, dar o próximo passo. Até então trabalhávamos para instituições financeiras, que representávamos. Precisávamos ter a nossa instituição financeira. Em 2010, fizemos um pedido no Banco Central. Engraçado isso, porque fazia 20 anos que não havia um pedido específico no Banco Central, como o nosso. Foi uma visão necessária e mais uma vez demos muita sorte. No final de 2012, pós autorização do Banco Central para a nossa consultoria de valores mobiliários, um grupo estrangeiro, que já vinha olhando o mercado brasileiro há muito tempo, nos procurou. Era o Grupo Azimut, da Itália. É uma gestora de recursos que administra R$ 80 bilhões, é uma das maiores da Europa entre os independentes.



E por que optou por vocês?

Nos procuraram para vendermos a licença da D.T.V.M. (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) para eles. Precisavam de uma instituição no Brasil. Para eles, éramos a "noiva ideal". A empresa não tinha nem CNPJ, tinha acabado de ser autorizada pelo Banco Central. Era uma virgem. Dissemos a eles que aquilo era estruturante, fundamental para o nosso negócio, e que não tínhamos como vender. E começamos a conversa de uma joint-venture: eles seriam nossos sócios e nós desenvolveríamos o negócio no Brasil. Isso durou um ano e terminou em um "casamento" no final de 2013. E o que foi interessante dessa primeira visita que nos fizeram aqui na Bahia é que saíram com a percepção de que a nossa visão de mercado era muito parecida com o que haviam feito há 25 anos na Itália. Deu um encaixe perfeito. Hoje nós temos o plano de trazer esse projeto implantado há 25 anos lá para cá.



Vocês estão atuando há alguns meses em São Paulo. Que espaço esperam ter em um mercado já maduro?

Estamos inseridos, do ponto de vista estratégico, em um mercado de R$ 5 trilhões. O mercado é muito grande. E, como disse, acreditamos que haja nele bastante espaço para a descentralização. Cada 1% de descentralização significa que estamos diante de um mercado de R$ 50 bilhões. Então é muita coisa.



Qual o perfil dos seus clientes, hoje?

Estamos atendendo um cliente de um segmento low private. Ele tem conhecimento, uma boa soma de dinheiro, mas não tem acesso às plataformas mais qualificadas, com investimentos mais rentáveis e os serviços mais qualificados dos grandes bancos, que são as plataformas private. Nesse segmento, os bancos só vão começar a olhar para ele a partir de R$ 3 milhões. Nesse nicho aqui de baixo, que tem menos que isso, a partir de R$ 500 mil, o cliente tem a noção de que está sendo mal atendido e que estão lhe oferecendo produtos de baixa qualidade, que poderia mais fora dessas instituições. Esse é o segmento em que somos mais competitivos. Do ponto de vista de estruturação do nosso negócio, temos esse segmento onde estamos bem desenvolvidos, estamos bem desenvolvidos também junto a esses clientes que estão em plataformas mais sofisticadas - mas há ainda muito trabalho a fazer - e estamos nos estruturando para ter o escalonamento dos nossos clientes, para dar a eles acessibilidade a bons produtos e serviços, desde o varejo. Isso não temos ainda. Mas vamos atender esse cara que tem R$ 1 mil no banco e quer ter mais em termos de retorno fora do banco. Nossa empresa vai trabalhar todas essas faixas dentro em breve.



Nesse cenário econômico de estagnação e juros altos, que investimentos indicaria?

Vivemos um período de incertezas, mas o melhor jeito de se proteger é diversificando, é tendo um pouco de cada coisa. Recomendamos muito aos nossos clientes produtos de renda fixa incentivados, que não pagam imposto de renda. Existem produtos, como LCI, LCA, debêntures incentivadas, em que não se paga imposto de renda e que são muito rentáveis - não vamos esquecer que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros. Obrigatoriamente, tem que estar na carteira de qualquer cliente.



E para quem quer investir em ações, qual é a dica?

A melhor maneira de se expor a esse mercado é procurando um bom fundo de ações, um bom gestor ativo, porque hoje vivemos uma era da especialização e o mercado de ações é bastante seletivo.



Investir é arriscado?

Aqui, não necessariamente o cliente vai passar risco, mas vou agregar rentabilidade ao portfólio dele. Tenho opções de investimentos tão conservadoras quanto a poupança.



Quais são os próximos planos do grupo?

Temos hoje um sócio estrangeiro e estamos em um processo de criar um braço forte de distribuição no Brasil. Diria que o nosso plano é liderar esse processo de descentralização dos investimentos. Esse é o nosso grande desafio nos próximos cinco anos.

adblock ativo