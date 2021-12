Articulação para aprovação no Plenário começa já, diz secretário da Previdência

Após a aprovação da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, disse na madrugada desta sexta-feira, 5, que o trabalho do governo para seu êxito no plenário da Casa começa já. "Vamos lutar para manter incólume o que saiu aqui da comissão", afirmou.

Marinho disse que a equipe econômica vai começar a conversar com as bancadas, reorganizar o que remanesceu da votação e parabenizar o relator e o presidente da comissão. "O debate, por mais áspero do que possa parecer, é absolutamente necessário para que a população faça juízo de valor sobre o tema. E é um tema que amadureceu na sociedade", disse.

Para o secretário, o resultado agora alcançado é "superlativo". "Isso vai certamente permitir que o País entre no que nós chamamos de ciclo virtuoso de crescimento", afirmou.

