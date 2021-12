Arrematar bens em leilões gera economia, mas requer cuidados

O mercado de leilão, que prevê aumento para este ano de 30% em negócios, é considerado seguro por especialistas, embora um dos cuidados que o consumidor deve ter é o de pesquisar sobre a idoneidade do leiloeiro.

De acordo com o diretor da Dedalo, empresa especializada em leilão, Pedro Aguiar, o atual cenário econômico do país desperta as vendas por meio desse segmento, já que muita gente busca se desfazer de bens para se capitalizar.

"Temos uma legislação rígida para leilões, mas como em todo negócio tem quem não trabalhe direito, principalmente nesta época de grande oferta. Por isso é muito importante pesquisar tanto o leiloeiro quanto o produto que se quer adquirir", orienta Aguiar.

Segundo ele, este é o melhor momento para quem quer comprar itens de luxo, como relógios, vinhos, bolsas e canetas, além de obras de arte por meio de leilão de colecionismo, e pagar o menor preço.

"Não há repasse do dólar para esses artigos. Os produtos de luxo no Brasil estão com o menor valor em relação ao mercado mundial", afirma o diretor da Dedalo.

Oportunidade

Esses leilões de artigos de luxo são considerados um excelente investimento, pois é uma oportunidade de conhecer e adquirir peças exclusivas.

Porém, antes de iniciar em um rodada de negócios é importante conferir, também, a seleção das peças, qualidade, autenticidade e originalidade de todos os produtos apresentados no leilão.

"O certificado de autenticidade é fornecido pelo leiloeiro, que deve ser responsabilizado judicialmente em casos de falsificação", alerta o advogado Gustavo Neiva Magalhães, especialista em direito cível e do consumidor.

Em geral, os leiloeiros oferecem um pequeno prazo para que a compra seja desfeita, quando comprovada a falsificação, conforme Magalhães. Portanto, este vencimento não tem nenhuma validade.

"Ao descobrir a falsificação, o consumidor deve acionar imediatamente a Justiça para fazer valer seus direitos e ter ressarcido seu investimento, além dos danos morais e materiais ocasionados pela falsificação", diz o advogado.

Assim como em qualquer compra, é importante estar atento à exigência de nota fiscal e ao fato de que não há garantia em caso de mau uso do produto ou acondicionamento indevido por parte do consumidor. A aquisição de bens por meio de leilão também não permite a troca dos produtos.

