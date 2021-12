Arrecadação federal em fevereiro soma R$ 105,122 bilhões

A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 105,122 bilhões em fevereiro, um aumento real (já descontada a inflação) de 10,67% na comparação com igual mês de 2017. Em relação a janeiro deste ano, houve queda de 32,66%.

O valor arrecadado foi o melhor desempenho para meses de fevereiro desde 2015. O resultado veio dentro do intervalo de expectativas de 21 instituições ouvidas pelo Broadcast Projeções, que ia de R$ 98,100 bilhões a R$ 110,000 bilhões, acima da mediana, que era de R$ 104,300 bilhões.

Entre janeiro e fevereiro deste ano, a arrecadação federal somou R$ 260,742 bilhões, o melhor desempenho para o período desde 2014. O montante representa um aumento real de 10,34% na comparação com igual período do ano passado.

Desonerações

As desonerações concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 14,897 bilhões nos dois primeiros meses deste ano, valor menor do que em igual período do ano passado, quando ficou em R$ 15,077 bilhões. Apenas no mês de fevereiro, as desonerações totalizaram R$ 7,296 bilhões, também abaixo do registrado em fevereiro do ano passado (R$ 7,538 bilhões).

Só a desoneração da folha de pagamentos custou aos cofres federais R$ 888 milhões em fevereiro e R$ 1,778 bilhão no primeiro bimestre. O projeto de lei que pretende reverter a desoneração da folha para 50 setores da economia tramita no Congresso Nacional, mas o relator, deputado Orlando Silva (PcdoB-SP), já adiantou que vai flexibilizar o texto, diminuindo o potencial impacto fiscal da medida.

