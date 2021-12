Arquitetos faturam com aquecimento do mercado imobiliário na Bahia

O aquecimento do mercado da construção civil no Brasil após a crise econômica alavancou um bom momento mesmo para os profissionais que normalmente não estão na linha de frente das obras: os arquitetos.



Dados do desempenho do mercado imobiliário na Bahia afirmam o bom momento do setor: de janeiro a março deste ano foram 2,7 mil unidades vendidas contra 1,5 mil no mesmo período do ano passado, o que significa um aumento de quase 100% nas vendas.

O arquiteto Francisco Mota diz que muitos profissionais estão optando por negócios próprios

“Pela primeira vez o mercado está assim aquecido. Houve um grande crescimento econômico de 4 a 5 anos para cá. Há muitas construções, desde empreendimentos de luxo até o Minha Casa Minha Vida, para pessoas de até 10 salários mínimos. Tudo isso significa mais trabalho para os arquitetos”, explica o presidente da seção Bahia do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), Daniel Colina.



Negócio próprio – Especializado em projetos de grande porte na área imobiliária e shoppings centers, o arquiteto Francisco Mota tem escritório próprio há 35 anos e afirma que esta é uma opção cada vez mais buscada pelos jovens profissionais.



“Muitos profissionais que passaram por aqui estão montando seu próprio escritório em função do aumento da demanda. Antes havia receio de investir, mas agora está mais fácil”, comemora.

| Onde estudar |

Arquitetura e Urbanismo



Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge www.fja.edu.br / Tels.: (71) 3534-8000 e (71) 3192-4170

Faculdade Ruy Barbosa www.frb.edu.br / Tel.: (71) 3205-1700

Universidade Federal da Bahia – Ufba www.arquitetura.ufba.br / Tels.: 71 3283-5884 / 5889

Universidade Salvador – Unifacs www.unifacs.br / Tels.: (71) 3232-4000 (Salvador) e 0800-284-0212



Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde deste domingo, 19, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo