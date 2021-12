Arquiteto, designer e paisagista unem forças em decoração

Decoração não é mais preocupação exclusiva da classe alta. Harmonia e funcionalidade são duas coisas que regem um ambiente bem decorado, e, muitas vezes, é um trabalho de seis mãos: arquiteto, designer de interiores e paisagista não só possuem funções diferentes, como o trabalho dos três pode ser essencial para um projeto bem-feito.

Nesse Dia do Decorador, comemorado no Brasil todo 30 de maio, o A TARDE buscou conversar com profissionais da área para entender quem são esses profissionais e sua importância no resultado final de um projeto de decoração.

"O arquiteto é como um regente, e para a realização de um projeto ele busca auxílio do paisagista, designer de interiores e até mesmo engenheiros", explica o arquiteto Alex Galletti, que trabalha junto ao também arquiteto André Figueredo. Na área há cerca de 20 anos, 13 deles em Salvador, Galletti conta que o arquiteto precisa ter jogo de cintura para juntar esses profissionais e o desejo do cliente.

"Nossa posição é essa. Elaboramos o projeto pensando já é em detalhes que vão além da estética, como a acústica do ambiente ou o conforto que a mobília pode proporcionar ao morador da casa", conclui a arquiteta Fabiana Candini. Unir conforto, beleza e funcionalidade em um ambiente é o que faz, de acordo com ela, com que arquitetos procurem trabalhar em sociedade com designers de interiores.

Em formação contínua, a designer de interiores Virginia Santa Barbara afirma que o mais importante para o profissional da área é buscar estar sempre atualizado. "É uma área em que as coisas estão em mudança constante. Você precisa ir a eventos, fazer cursos, buscar referências atuais".

Procurar as cores ideais e cuidar da distribuição do espaço é um dos papéis do designer. "Cada projeto é um projeto. Você pode procurar o Anuário de Arquitetura e Decoração ou ir a eventos como a Casa Cor, por exemplo, para ter referências. Mas um ambiente igual ao outro é impossível", afirma a designer.

De acordo com Galletti, é através do que ele chama de cerne do ambiente que se pode ter uma ideia do projeto. "O que vai ser feito depende do espaço disponível, além de tudo. Impossível começar um projeto sem ter em mente que tipo de espaço teremos".

É necessário cuidado na hora da escolha do profissional. Buscar indicações de conhecidos é uma opção, mas procurar nomes em eventos é o ideal. "Busque um profissional com o conceito que você deseja", conta Virginia.

