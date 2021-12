Em viagem ao Oriente Médio, o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Filipe Martins, publicou no Twitter que a Arábia Saudita deve investir US$ 10 bilhões no Brasil. O acordo foi firmado em reunião entre o príncipe Mohammed Bin Salman e o presidente Jair Bolsonaro.

O entendimento é uma das ações que visam a ampliação do investimento privado no País. Segundo Martins, o montante que deve ser aplicado pelo país muçulmano é "dez vezes superior ao do espaço fiscal disponível para investimentos no orçamento do ano que vem".

