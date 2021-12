Apple vende 10 milhões de novos iPhones no fim de semana

A Apple anunciou nesta segunda-feira que vendeu 10 milhões de unidades do iPhone 6 e iPhone 6 Plus no primeiro fim de semana após os novos modelos do smartphone chegarem às lojas, superando o resultado do ano passado.

As vendas dos aparelhos em loja começaram na sexta-feira, com os preços nos EUA partindo de US$ 199,00 em contratos de dois anos com operadoras locais. Na semana passada, a Apple informou que recebeu mais de 4 milhões de pré-encomendas dos aparelhos nas primeiras 24 horas, um novo recorde, segundo a empresa.

No ano passado, a Apple vendeu 9 milhões de unidades do iPhone 5S e 5C no fim de semana de lançamento. Em 2012, as pré-encomendas pelo iPhone 5 totalizaram 2 milhões.

O iPhone 6 e iPhone 6 Plus dispõem de telas maiores, de 4,7 e 5,5 polegadas respectivamente, ante 4 polegadas do modelo anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.

adblock ativo