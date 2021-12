Apple pagará US$ 53 milhões para anular ação, diz site

A Apple concordou em pagar US$ 53 milhões para anular uma ação coletiva, segundo a qual a empresa não honrou a garantia de iPhones e iPods, informou hoje o site de tecnologia Wired, que afirma ter tido acesso ao acordo. Pelo acerto, a Apple pagará indenizações em dinheiro para, possivelmente, centenas de milhares de proprietários do iPhone e iPod Touch, segundo o site. A Apple teria se recusado a consertar ou trocar aparelhos defeituosos durante a vigência da garantia padrão, de um ano, ou da garantia estendida, de dois anos.

A Apple não assume a culpa pelas acusações no acordo, que deverá ser submetido à corte federal de São Francisco nas próximas semanas e exige a aprovação de um juiz. Os modelos afetados envolvem o iPhone original, o iPhone 3G, o iPhone 3GS, e a primeira, segunda e terceira gerações do iPod Touch, de acordo com o site. As informações são da Dow Jones.

